Por Hugo Laveen

Unas 1.000 cobijas serán entregadas este miércoles a los estudiantes del colegio Monte Cristo en la localidad de Edinburg, en Texas, Estados Unidos, tras una carta escrita por una niña y que conmovió a ese país.

La historia se inició hace unos días cuando la profesora de primero de primaria Ruth Espiricueta les pidió a sus alumnos que escribieran una carta con sus deseos y regalos para Navidad. Crystal Pacheco, una niña de 7 años y de origen hispano, escribió dos líneas que ya le han dado la vuelta al mundo: “Querido Papá Noel. He sido buena este día. Esta Navidad quisiera un balón y comida. Necesito una cobija”.

La maestra publicó la carta de la menor en Facebook con el siguiente mensaje:

“Esto me hace sentir muy triste. Cuando tus estudiantes piden comida, cobijas o una cama en lugar de juguetes. Como profesora me rompe el corazón cuando escucho que ellos piden cosas que algunas veces damos por garantizadas. Espero ser capaz de cumplir al menos uno de sus deseos de Navidad”.

El mensaje, que tiene 984 reacciones y ha sido compartido más de 500 veces en Facebook , logró que varias personas del condado de Hidalgo, donde está ubicada la escuela, así como de otras partes de Estados Unidos, enviaran todo tipo de donaciones.

La profesora dijo en varios comentarios de su publicación que Crystal no es la única niña cuya familia es de escasos recursos y que esta época es particularmente difícil en esa localidad. Esto debido a la ola de frío que azota a ese parte de Estados Unidos y que ya ha dejado más de 10 muertos, la mayoría de ellos inmigrantes mexicanos.

De hecho, el área metropolinata de McAllen, que pertenece a Edinburg ha ocupado los primeros lugares en la lista de las zonas más pobres de Estados Unidos. En 2016, por ejemplo, sumaba el 37 por ciento del índice de pobreza poblaciones y altas cifras de criminalidad.

“Desafortunadamente, hay otros estudiantes que, como parte de sus necesidades, incluyeron comida, toallas, frazadas, almohadas, ropa de cama, zapatos y una estufa (…) Algunos de mis alumnos ni siquiera estaban entusiasmados con la Navidad porque saben que sus padres no pueden permitirse comprar un árbol de Navidad o regalos para ellos”, explicó la maestra en sus redes sociales.

La madre de la menor habló con el portal local KRGV.com explicó la carta de Crystal e indicó que la pelota era porque quería jugar con su hermano, que tiene poca comida en su casa y que en su hogar hace mucho frío por lo que la niña siempre está pidiendo una cobija.

La carta también motivó la creación de una campaña en la plataforma Go fund me que alcanzó a recoger 460 dólares en tres días. Todos los donativos llegarán este miércoles al colegio.