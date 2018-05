Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Sus amables carteros de Arizona darán esperanzas a los hambrientos el próximo fin de semana.

Junto con la correspondencia normal, los carteros recolectarán donaciones de alimentos no perecederos durante la 26ª Campaña Anual de Alimentos de Stamp Out Hunger para beneficiar a los bancos locales de alimentos en todo el estado.

El próximo sábado, los carteros y otros empleados y voluntarios del Servicio Postal de EE. UU. Participarán en el día más grande de donaciones en Estados Unidos: la Asociación Nacional de Portadores de Cartas, Stamp Out Hunger Food Drive en asociación con el Servicio Postal de los Estados Unidos, Campbell Soup, Feeding America y otros socios.

En 2017, a través de la generosidad de los clientes postales en todo el país, los carteros recolectaron 75 millones de libras de alimentos, lo que alimentó a unas 30 millones de personas. Ahora en su vigésimo sexto año, Stamp Out Hunger Food Drive ha recolectado más de mil millones de libras de alimentos hasta la fecha.

El tiempo de la campaña de alimentos es crucial. Los bancos de alimentos y despensas a menudo reciben la mayoría de sus donaciones durante las temporadas de vacaciones de Acción de Gracias y Navidad. Para la primavera, muchas despensas se agotan, entrando al verano con escasez de suministros en un momento en que muchos programas de desayuno y almuerzo escolar no están disponibles para los niños necesitados.

Cómo funciona la unidad de comida de Stamp Out Hunger Food

Simplemente deje una donación de alimentos no perecederos en una bolsa junto al buzón el sábado 12 de mayo, y los proveedores postales harán el resto. Es así de simple y millones de estadounidenses recibirán ayuda.