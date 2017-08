La ganadora Mavis Wanczyk, al saberse millonaria, abandonó su trabajo.

Por Hugo Laveen

Mavis Wanczyk de 53 años de edad, fue la ganadora del premio mayor de la lotería de América del Norte. El acumulado de Pawerball había alcanzado la cifra de $758.7 millones de dólares, el miércoles.

El boleto ganador con los números 6, 7, 16, 23, 26, y Powerball número 4, fue comprado en la Pride Station & Store en Chicopee, Massachusetts.

Wanczyk dijo que descubrió que había ganado poco después de que dejó el trabajo en Mercy Medical Center, cuando una compañera de trabajo miró su boleto y le dijo que había ganado. Ella dijo que no podía creerlo.

“No podía conducir a ningún lado, no podía hacer nada”, dijo a los periodistas. Ella dijo que su compañera de trabajo la siguió a su casa para asegurarse de que estaba bien.

Wanczyk, que tiene dos hijos adultos, dijo que su gran plan es retirarse temprano, y ya ha llamado a su jefe y dijo: “No volveré”. Cuando le preguntaron qué planeaba hacer para celebrar el jueves por la noche, ella respondió: “Voy a esconderme en mi cama”.

El dueño de la tienda que vendió el boleto, Bob Bolduc, dijo a periodistas que el boleto ganador fue comprado alrededor de las 2:30 pm del miércoles.

El dueño de la tienda Bolduc dijo que planea donar la comisión de $ 50,000 que recaudará por vender un boleto ganador del premio mayor, a organizaciones benéficas locales con un enfoque primario en educación y niños.

Funcionarios de la lotería informaron inicialmente que el boleto ganador fue vendido en una tienda diferente en Watertown, Massachusetts, debido a un error de transcripción por parte del personal de la lotería el jueves por la mañana. La tienda Watertown vendió otro billete ganador por valor de 1 millón de dólares, que tenía todos los cinco números excepto el Powerball correcto.

Wanczyk no conseguirá el jackpot completo – las ganancias de la lotería se gravan como renta.

El IRS taza el impuesto de ingresos superiores en un 39,6%. El gobierno retendrá el 25% de eso antes de que el dinero llegue al ganador, y el resto tiene que ser pagado en el momento del impuesto.

Wanczyk tiene la opción de recoger el total de 758,7 millones de dólares de premio, repartidos en 30 pagos anuales, o un pago inicial de 480,5 millones de dólares. Ni Wanczyk ni los funcionarios de la lotería dijeron lo que ella había elegido en la conferencia de prensa del jueves. Pero prácticamente todos los ganadores del premio mayor eligieron el pago por anticipado.

Pero no sólo Wanczyk ganará dinero. Hay 40 titulares de boletos que ganaron $ 1 millón o más al obtener cinco números correctos, sin la Powerball. Los premios secundarios pueden ser tan poco como $4 por un boleto que sólo tiene el número Powerball correcto.

Un total de 135 millones de dólares en premios se destinará a 9,4 millones de compradores de otros boletos que no ganaron el bote. Pero la historia sugiere que muchos de esos compradores probablemente no se dan cuenta que ganaron los premios más pequeños y nunca reclamarán sus ganancias.

Otros dos botes de Powerball han superado la marca de 400 millones de dólares hasta ahora en 2017. Un premio de 448 millones de dólares fue reclamado en junio y un premio mayor de 435 millones de dólares en febrero. Mega Millions ganó un premio mayor de $ 393 el 11 de agosto.

El único premio que nunca superó la marca de $ 1 mil millones fue reclamado en enero de 2016 – un premio mayor de Powerball de $ 1.6 mil millones que creció durante varios meses y se dividió en tres partes. Los boletos ganadores de ese jackpot fueron vendidos en Tennessee, California y Florida.

Tanto Powerball como Mega Millions están disponibles en todos los estados excepto Alabama, Alaska, Hawaii, Mississippi, Nevada y Utah.

Las probabilidades siempre han sido pocas para conseguir un jackpot de Powerball. Pero se hizo aún más difícil recientemente – gracias a un cambio de reglas en octubre de 2015 que modificó las probabilidades.

Las posibilidades de elegir los seis números ganadores se sitúan actualmente en uno de 292 millones.

Esto significa que en realidad es más probable que un asteroide (1 de cada 700.000) desaparezca, caiga un rayo sobre un ahogado (1 en 183 millones) o alguien de a luz a cuádruples (1 en 729.000).