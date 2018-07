Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El 4 de julio ha llegado y es tiempo para celebrar la independencia norteamericana.

Aquí hay una lista de algunas de las festividades del 4 de julio en todo el estado.

Celebración del 4 de julio en Scottsdale (WestWord of Scottsdale)

Miércoles, 4 de julio de 2018 de 4 pm a 9:30 pm con fuegos artificiales a partir de las 9 p. M. WestWorld of Scottsdale – 16601 N. Pima Rd en Scottsdale.

Este fantástico evento se realiza en el interior de WestWorld y cuenta con un zoológico de mascotas, paseos en pony, un espectáculo de acrobacias, un espectáculo de BMX, Jurassic 4th Dino Crew, juegos mecánicos, un rodeo de toros y, por supuesto, comida, bebidas y fuegos artificiales.

Los boletos para adultos se pueden comprar por adelantado por $ 15 / entrada general; Los boletos VIP por adelantado cuestan $ 25 e incluyen asientos abiertos reservados para fuegos artificiales, acceso ilimitado a las estaciones de bebidas y bebidas de la zona VIP, acceso exclusivo a un fotomatón.

El boleto de admisión general para niños cuesta $ 12 por adelantado; Los boletos VIP para niños cuestan $ 30 por adelantado. Niños de 5 años gratis.

Zoo-ly 4 (4 de julio en el Phoenix Zoo)

El miércoles, 4 de julio de 7 pm a 10 pm con fuegos artificiales a partir de las 9 p. M. Zoológico de Phoenix – 455 N Galvin Pkwy en Phoenix.

El Zoológico de Phoenix servirá una barbacoa de verano clásica y culminando la noche con una vista muy especial del espectáculo Tempe Town Lake Fireworks Spectacular en una zona de asientos “VIP” en la parte posterior del zoológico. Habrá paseos gratuitos en carrusel y entrada gratuita a Stingray Bay junto con algunas vistas especiales de animales.

Los boletos cuestan $ 45 para niños y adultos de 13 años en adelante, los boletos para niños de 3-12 años tienen un costo de $ 35 y los niños de hasta 2 años entran gratis.

4 de Julio en Tempe Town Lake Festival (Tempe)

Miércoles, 4 de julio de 2018 de 17:00 a 22:45 horas con fuegos artificiales a partir de las 9:20 p.m. Tempe Town Lake – 80 W Rio Salado Pkwy en Tempe.

Kiwanis Club of Tempe 67th Annual Fireworks Spectacular presentará un espectáculo de fuegos artificiales desde Mill Avenue Bridge. El espectacular espectáculo de fuegos artificiales se lanzará desde Mill Avenue Bridge y se coreografiará con música para todos los gustos e intereses, incluidos patriótico, pop, country y más. También habrá un festival de diversión familiar y un patio de comidas.

4 de Julio Fireworks Spectacular (Chandler)

El miércoles 4 de julio de 6:30 p.m. a 9:30 p.m., con fuegos artificiales a partir de las 9 p. M. Parque Tumbleweed – 745 E Germann Rd en Chandler.

Celebre América y nuestra herencia en este espectáculo tradicional de fuegos artificiales en Independence Night en Tumbleweed Park presentado por la Ciudad de Chandler y producido por R-Entertainment. El estacionamiento cuesta $ 5 por vehículo.

Westgate Firework Fest (Glendale)

Miércoles, 4 de julio de 5 p.m. a 9:30 p.m. Distrito de entretenimiento Westgate – 6751 N Sunset Blvd. en Glendale.

Celebre el Día de la Independencia en Westgate con dos escenarios de música, entretenimiento familiar, una zona de agua fresca, comida de más de 20 restaurantes, una animada escena de bar y un espectáculo pirotécnico. Westgate Firework Fest es gratis y abierto al público.

Celebración de la Libertad en Arizona (Mesa)

Miércoles, 4 de julio de 18:00 a 22:00 horas con fuegos artificiales a partir de las 9:30 p.m. Mesa Amphitheatre / Mesa Convention Center Complex – 263 N. Center Street en Mesa.

¡Este festival gratuito incluye música en vivo, exhibiciones patrióticas, una ceremonia de naturalización, representaciones de la Guerra Revolucionaria, tren Trackless Freedom Express, diversión familiar, fuegos artificiales y mucho más!

Hometown Fireworks Celebration (Apache Junction)

Miércoles, 4 de julio de 6 pm a 9 pm con fuegos artificiales a partir de las 8:30 p. M. Estadio de fútbol Apache Junction High School – 2525 S Ironwood Dr en Apache Junction.

La celebración del 4 de julio contará con espectáculos en vivo, comida, cabinas de juegos, concurso de decoración de bicicletas, vagones y triciclos, toboganes de agua y más.

Fabuloso Phoenix 4 (Phoenix)

Miércoles, 4 de julio de 18:00 a 22:00 horas con fuegos artificiales a partir de las 9:30 p.m. Parque de la escuela india Steele – 300 E. Indian School Rd en Phoenix.

El 33 ° Fabulous Phoenix 4th anual contará con una de las exhibiciones de fuegos artificiales más grandes en el suroeste. El evento familiar gratuito y sin alcohol atrae anualmente a más de 100.000 participantes.

Incluido en el evento de este año habrá dos etapas con artistas internacionales de grabación, una variedad de vendedores que ofrecen comida y bebida estilo festival, artes y artesanías, exhibiciones interactivas y una exhibición de autos clásicos. Las actividades para los jóvenes, los paseos e hinchables, y una zona de agua pulverizada serán parte de Kids ‘World.

Festival All-American (Peoria)

Miércoles, 4 de julio, de 5 pm a 10 pm con fuegos artificiales a partir de las 9:15 p. M. Complejo deportivo Peoria – 16101 N. 83rd Ave en Peoria.

El All-American Festival tendrá espectáculos en vivo, concursos de comida, un torneo cornhole y actividades para toda la familia. También habrá una zona de agua con hinchables de agua y toboganes para combatir el calor.

4 e Julio con los Diamondbacks

Los D-backs se enfrentarán a los Rockies de Colorado el miércoles 4 de julio de 2018 a las 7:10 p. M. Disfruta del juego de béisbol dentro del Chase Field con aire acondicionado. Después, el techo retráctil se abrirá para un espectacular espectáculo de fuegos artificiales, ambientado en música patriótica.