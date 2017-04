El antiguo local se llenó de visitantes, y en uno de sus rincones, donde solo había una cama vacía y algunas fotos, se sentía la presencia del máximo dirigente de nuestra comunidad.

Por Hugo Laveen y Carlos Bujanda

En un ambiente de fiesta y camaradería, en el que se recordó la lucha del líder histórico del movimiento campesino, César Chávez, cuyo natalicio coincide con la fecha, y en particular aquellos días de febrero de 1972 en que tuvo lugar la huelga de hambre de 24 días, en oposición a la Ley Agrícola de Arizona; se llevó a cabo la Celebración del Aniversario de César Chávez en el Centro Santa Rita de Chicanos por la Causa.

César Chávez de 44 años permaneció desde el 11 de mayo hasta el 4 de Junio de 1972, 24 días sin probar alimento, rodeado de sus principales colaboradores, entre quienes se recuerda a Leroy Chatfield y Jim Drake, Helen Chávez, la esposa de César, Dolores Huerta, Gustavo Gutiérrez, Manuel ‘Lito’ Peña, Bill Soltero, Joe ‘Eddie’ y Rosie López, Ricardo Chávez, el hermano de César y el abogado Jim Murkowski; y por donde transitaron importantes personalidades como el candidato presidencial George McGovern (20 de mayo), Coletta Scott King, viuda de Martin Luther King (30 de mayo), y la cantante Joan Báez.

El padre Henry Wasielewski —en uso del micrófono— recordó que la Huelga de Hambre de febrero de 1972, la inició César Chávez en las oficinas de la ‘Union Farm Worker’ en Tolleson, pero inmediatamente después se trasladaron al Centro Santa Rita en el barrio El Campito, un edificio de la diócesis de Phoenix donde se ofrecía doctrina y catecismo a los niños latinos.

La huelga de hambre rechazaba la HB 2134, Ley de Trabajo Agrícola de Arizona, que había sido firmada por el gobernador John Richard ‘Jack’ Williams solo 45 minutos después de que la aprobó el senado y que prácticamente desarmaba al movimiento organizado, con la prohibición de los boicot secundarios y las huelgas en el momento de la cosecha.

César Chávez supo confrontar al poder y llevó al movimiento a pedir la destitución del gobernador, para lo cual se requerían 103,000 firmas o 25 por ciento de los votos emitidos cuando Williams fue reelecto en 1970. La ley entró en vigor hasta el 13 de agosto de 1972 y Williams continuó en el poder hasta 1975; pero la lucha de César Chávez, convertida en un apostolado con pureza de propósitos mostró que los desafíos del campesinado organizado no eran en vano.

Chávez permaneció 24 días en un catre de campaña, en un pequeño cuarto del centro, mientras sus seguidores se instalaron oficinas en un remolque estacionado en el exterior del centro, hasta que fue trasladado a un hospital. Antes de hacerlo, César Chávez asistió a una misa en la que estuvieron los hijos de Robert Kennedy, asesinado cuatro años antes. “César era un católico creyente muy fiel —dijo el padre Wasielewski—. Todos los días teníamos misas debajo de un árbol y como no había hostias para la comunión, comulgábamos con trozos de tortillas”.

La huelga de hambre terminó con César Chávez hospitalizado, muy débil

Simultáneamente se realizó un foro de inmigración en el cual se brindaron recursos legales para afrontar airosamente cualquier parada de trafico, sin ser puestos a disposición de migración; en el que participaron los abogados Jhonatan Solórzano y Rey Ibarra Maldonado, así mismo se ofreció una dramatización de cómo actuar ante la policía, dirigido por Karina Ruiz, directora de la Arizona Dream Act Coalition.

Entre los asistentes al evento que tuvo lugar en el Centro Santa Rita, del barrio del Campito se encontraban el ex senador estatal y cofundador de CPLC Joe ‘Eddie’ López y su esposa Rosie; la ex supervisora del condado de Maricopa Mary Rose Garrido Wilcox; el sacerdote emérito Henry Wasielewski, quien fuera director del Ministerio de Campesinos de la Diócesis de Phoenix y amigo de César Chávez; la ex representante estatal Lydia Hernández; Ofelia Cáñez, viuda del cofundador de CPLC Manuel Marín; José Córtez, cofundador de CPLC y organizador del evento; DeeDee García Blase, el bróker Francisco Mendoza Griego, Johnny Lozada, el artista Jim Covarrubias, los abogados Jhonatan Solórzano y Ray Ibarra Maldonado, Karina Ruiz de la Coalición del Sueño.

La nota alegre la llevó el Mariachi Rodríguez de Enrique Rodríguez y los grupos de ballet folklórico Danza Azteca Cuatlicue y al pintor Jim Covarrubias, quien presentó una muestra de su arte en el salón. En el exterior fueron instaladas mesas del Centro de Defensoría del Consulado General de Phoenix y de At Home Real State Arizona.