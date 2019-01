Por Leonardo Reichel

Los próximos sábado 23 y domingo 24 de febrero tendrá lugar la 8th Anual Gran Gala Dominicana con la que la población radicada en el Valle del Sol, de esta hermosa república del Caribe, celebrará el 175 aniversario de la Independencia dominicana.

Fue el 27 de febrero de 1844 cuando los patriotas dominicanos derrotaron a los invasores haitianos y lograron la independencia de esta bella república de la América Insular, a la que Cristóbal Colón había bautizado con el nombre de La Española; coronándose con el triunfo los anhelos de libertad e independencia de próceres como Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez.

“Como cada año, la comunidad dominicana se reunirá para celebrar el aniversario patrio; junto a sus amigos puertorriqueños, mexicanos y de otras nacionalidades; en un evento donde se disfrutará del folklore antillano y se reconocerá a personalidades que emigraron de esta nación caribeña y han destacado en los Estados Unidos y en particular en Arizona”, dijo a Prensa Hispana Bella Denise Ceballos-Vee, dueña de Bella Q Dance Estudio.

En el evento, al que tradicionalmente acuden más de 250 personas, el año pasado fueron reconocidos Robert Uribe, el joven inmigrante dominicano que se convirtió en el 31st Mayor de Douglas, Arizona; el destacado pelotero Tony Díaz, ex couch y primera base de los Rockies de Colorado; Benny Morel y Yoanis Santana, el primero veterano de la guerra de Irak y policía retirado tras haber sido herido en servicio y el segundo diseñador neoyorquino, quienes juntos han creado la empresa YRS New York.

También los reconocidos localmente María Harper-Marinick, chancelor de los Colegios Comunitarios de Maricopa y Marc Soto, director de mercadotecnia de UHC Community & State. La lista de personas que serán reconocidas este año aun no se ha dado a conocer; según indicó Ceballos-Vee,

La celebración tendrá lugar en The Cedars del 1702 East Northern Avenida, el sábado 23 a partir de las 6:30 PM y el domingo 24 desde la 1:00 PM. Habrán interpretaciones de danzas folklóricas caribeñas y música de bachata, interpretados y amenizados por talentos locales.