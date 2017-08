Por Hugo Laveen

Para la comunidad arizonense, y las familias texanas residentes en Phoenix, la tragedia que viven millares de familias en Houston, tras el paso del huracán Harvey no es algo ajeno.

En varias partes de la ciudad se han instalado centros de acopio para ayudar a las víctimas de las inundaciones y destrozos del huracán, muchas de las cuales se han quedado sin hogar.

Amber Kraft, quien tiene familia en Houston ha organizado uno de los centros de donaciones. “Si la gente ve a través de sus armarios, haciendo limpieza de primavera, deshacerse de ropa vieja, ropa de bebé, pañales, toallitas, alimentos enlatados, agua, mantas, comida para perros”, dijo Kraft, este es el mejor destino que puede darle a esas cosas.

Ella estará recolectando donaciones en su negocio Everclear Environmental Solutions hasta el viernes. Entonces planean conducir a Texas junto con su esposo.

“En Houston tengo un suegro en un cuidado de ancianos, mi suegra está con él, ellos no tienen muchos recursos, están en el segundo piso rodeado de agua de la inundación”, dijo Stephen Martin.

Martin se mudó a Phoenix desde Houston hace dos meses. Ha pasado por cuatro huracanes y sabe exactamente lo que necesita la gente varada en Houston.

Comenzó su campaña de donación a través de Facebook y no puede creer el derramamiento de apoyo de la gente de Cave Creek. “Ha sido una fila de autos sin parar, esta gente no me conoce, no los conozco y hacen, se siente tan bien verlos dar a gente que no conocen”, dijo Martin .

Houston es donde nací y crecí “, dijo Jedidiah Timmerman. Timmerman se mudó a Phoenix la semana pasada. Toda su familia está en Houston. Se detuvo para darle a Martin una donación en efectivo y decir gracias.

Puede dejar las donaciones en Everclear Environmental Solutions en 305 E. Comstock Dr. en Chandler hasta el viernes.

Puede dejar las donaciones hasta las 7 pm del miércoles en Cave Creek cerca del Hotel Tembleweed y en 1 E. Deer Valley Drive, Suite # 203, justo al sur del Aeropuerto Deer Valley.