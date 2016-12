El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York afirma que un veterinario que trataba a gatos enfermos probablemente se infectó con el virus

SALUD

Un veterinario parece haberse infectado con una cepa de la gripe aviar conocida como H7N2 que se propagó entre más de 100 gatos de refugios de animales de la ciudad de Nueva York. Si se confirma, esta sería la primera trasmisión de la que se tiene noticia de esta cepa de gripe aviar desde los gatos a los seres humanos, según las autoridades.

Las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York dijeron que el veterinario se ha recuperado de una enfermedad leve, y no hay señales de que la gripe se haya propagado a los trabajadores del refugio o a los que hayan adoptado algún gato.

Aun así, la mayor autoridad de salud de la ciudad pide precaución.

“Nuestra investigación confirma que el riesgo para la salud humana de la H7N2 es bajo, pero animamos a los neoyorquinos que hayan adoptado gatos de un refugio o de un grupo de rescate en los últimos 3 meses a que estén alerta a los síntomas de sus mascotas”, aconsejó la Comisionada de Salud, la Dra. Mary Bassett, en un comunicado de prensa del departamento de salud.

“Estamos contactando con las personas que quizá se hayan expuesto y ofreciendo que se hagan las pruebas adecuadas”, señaló.

Según las autoridades, el brote de H7N2 afectó a los gatos que vivían en los Centros de Atención de los Animales de los refugios de acogida de la ciudad de Nueva York. La H7N2 es un subtipo del virus de la influenza A, también conocido como gripe aviar.

Se realizaron pruebas a más de 160 empleados y voluntarios, y solo el veterinario, que trabajaba con los gatos enfermos, parece haberse infectado, dijeron las autoridades. El caso del veterinario todavía se debe confirmar definitivamente.

Las autoridades dijeron que han contactado con más del 80 por ciento de las personas que adoptaron gatos del refugio de animales, y no hay señales de que alguna de estas personas se haya infectado.

Solamente ha habido 2 casos previos documentados de trasmisión del subtipo de la gripe aviar a los seres humanos en Estados Unidos, y ninguno estuvo asociado a los gatos o a otros seres humanos, indicaron las autoridades de salud de la ciudad.

Por ahora, el departamento de salud de la ciudad anima a las personas que eviten un contacto facial cercano y acariciar el hocico de los gatos enfermos.

Un gato diagnosticado con la gripe aviar murió, pero se espera que los demás mejoren. Las adopciones de gatos se han detenido de momento, y los gatos enfermos estarán en cuarentena.

Las autoridades dijeron que los otros animales del refugio no se han infectado. De momento, las autoridades animan a los residentes de la ciudad de Nueva York que no lleven gatos a los Centros de Atención de los Animales de los refugios de la ciudad de Nueva York.