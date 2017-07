Su falta de apoyo hace que se deban usar solo a corto plazo, afirma una podiatra.

Salud

A los estadounidenses les encantan las chanclas; uno simplemente desliza los pies en ellas y sale por la puerta.

Pero el calzado no estructurado puede provocar problemas, según una experta.

“Este momento del año veo frecuentemente a pacientes con afecciones del pie relacionadas con llevar chanclas”, comentó la Dra. Christiana Long, podiatra y cirujana del pie y del tobillo en el Centro Médico Bautista Wake Forest, en un comunicado de prensa del centro.

“Llevar chanclas es mejor que ir descalzo porque proporcionan cierta protección para las plantas de los pies, pero eso es todo”, dijo.

“Las chanclas no ofrecen ningún apoyo para el arco o el talón, y se tienen que agarrar con los dedos del pie para que no se salgan. Llevarlas puestas durante demasiado tiempo o para realizar una actividad inadecuada puede provocar distintos problemas”, explicó.

Las chanclas dejan a los pies expuestos y susceptibles a las cortadas, las heridas punzantes, los moretones, a romperse las uñas, a las picaduras de insectos y las quemaduras solares. Caminar con chanclas también puede alterar su manera de caminar, lo que resulta en dolor en la tibia, problemas en el tendón de Aquiles y dolor lumbar.

También es fácil darse un golpe en un dedo o tropezarse y caer cuando se llevan chanclas.

Llevar chanclas demasiado a menudo puede llevar a problemas menores como irritaciones, ampollas, callos, dolor, y a problemas más graves como la fascitis plantar (inflamación del tejido que va desde el talón al tercio anterior del pie), dedos del pie en martillo y fracturas por estrés, dijo Long.

Pero Long añadió que está bien llevar este calzado popular si se hace durante un periodo breve.

“Las chanclas están bien para un uso a corto plazo, especialmente si tienen al menos algo de respaldo en el arco y una suela con almohadilla. Están bien para llevarlas en la playa, en las piscinas, en la ducha y en los vestuarios del gimnasio, y en o para ir rápidamente a la tienda”, dijo.

Si quiere llevar chanclas, la Asociación Médica Podiátrica Americana (American Podiatric Medical Association, APMA) recomienda que sean de cuero blando de gran calidad, que minimiza el potencial de sufrir ampollas y otros tipos de irritación.

Doble ligeramente la chancla de un extremo a otro, y asegúrese de que se dobla en la parte del tercio anterior del pie (no debería doblarse por la mitad) y de que su pie no sobresalga fuera de los bordes. La APMA añadió que todo su calzado (no solo las chanclas) deberían ser ligeramente más grandes que su pie.

Inspeccione las chanclas viejas y tírelas si muestran signos de mucho desgaste.

Pero hay algunas actividades en las que debería dejar de lado las chanclas. Conducir es una de ellas. Long dijo que fácil que las chanclas se salgan del pie y pueden engancharse entre los pedales y el suelo.

Además, dijo, deje sus chanclas en el armario si tiene la intención de salir a correr, hacer senderismo, caminar distancias largas, estar de pie durante periodos largos, trabajar en el patio o alrededor de la casa o jugar algún deporte.

Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor

FUENTE: Wake Forest Baptist Medical Center