Por Hugo Laveen

Peoria, AZ.— Dos personas fueron llevadas al hospital después de un accidente de tres vehículos cerca de una parada de autobús de Peoria que había sido destruida en un accidente separado horas antes.

Sucedió poco antes de las 7 de la mañana del lunes en Avenidas Peoria y 71, al sur de Sundance Park.

El oficial Brandon Sheffert, del Departamento de Policía de Peoria, dijo que uno de los vehículos se dirigía hacia el este en la avenida Peoria, cuando el conductor aparentemente se pasó una luz roja y golpeó un vehículo que estaba pasando en la Avenida 71. Ese vehículo en dirección norte tenía luz verde. Los dos coches alcanzaron a un tercer vehículo.

Sherffert dijo que el deterioro no parece ser un factor en el accidente.

Un vehículo quedó junto a los restos de una parada de autobús. Los informes iniciales fueron que el vehículo pegó a la parada del autobús, pero la policía dijo que no era el caso.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Peoria, esa parada de autobús fue destruida por un conductor que la golpeó el domingo por la noche.

Sheffert dijo que nadie estaba esperando allí cuando el vehículo se introdujo en lo que quedaba del banco y el refugio el lunes por la mañana.

Un segundo vehículo estaba en la acera al otro lado de la calle de la parada de autobús; un Hummer que miraba la dirección opuesta también quedó cerca de la acera.

Reiterando que la parada de autobús estaba vacía, Tim Eiden, del Departamento de Bomberos de Peoria, dijo que dos personas sufrieron heridas leves y fueron llevadas al hospital. No está claro en cuál de los vehículos estaban esos pacientes.

El accidente que destruyó la parada del autobús y el accidente del lunes por la mañana no están conectados.

“La parada de autobús no fue dañada durante este accidente”, escribió Sheffert en un correo electrónico a los medios de comunicación. “Tuvimos un accidente adicional durante la noche donde un solo vehículo golpeó la parada de autobús”.

No hay información sobre el otro accidente disponible.