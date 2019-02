El hombre atacó con su vehículo a otro de un hombre que se encontraba con su esposa

Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Un hombre de Phoenix ha sido arrestado por atacar a otro hombre que se estaba reuniendo con la esposa del sospechoso.

La policía de Phoenix dice que Hari Monger, de 31 años, se había enterado de que su esposa se estaba reuniendo con otro hombre y de alguna manera se enteró de la ubicación exacta donde se encontraban.

La policía dice que alrededor de la 1 de la tarde del lunes, Monger estrelló su vehículo contra el vehículo estacionado del otro hombre en un estacionamiento. Monger salió del vehículo y atacó a la víctima con un hacha que también tenía un marro.

La víctima pudo escapar del ataque y no resultó herida.

La víctima dijo a la policía que no sabía que la mujer estaba casada y que no se habría involucrado con ella si hubiera estado enterado.

Según informes, Monger dijo a la policía que se estrelló en el auto para “bloquearlo” y admitió haber atacado a su propia esposa y al otro hombre “con un palo”.

Monger fue arrestado y enfrenta varios cargos, entre ellos agresión con agravantes, daños criminales, posesión de drogas y huir de la escena de un accidente.