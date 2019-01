La mujer embarazada apuñalada a muerte el lunes, era conductora de Lyft, el pasajero la mató

Por Leonardo Reichel

Tempe, AZ.- La policía de Tempe identificó el lunes a la mujer embarazada que fue apuñalada a muerte como Kristina Howato, de 39 años.

Howato era una conductora de Lyft y estaba trabajando cuando recibió una solicitud de recogida en el área al suroeste de Rio Salado Parkway y McClintock Drive “, dijo el Sargento Ron Elcock, del Departamento de Policía de Tempe. Allí fue donde recogió a Fabian Durazo, de 20 años Identificado como el sospechoso.

La policía dijo que Durazo la atacó cuando llegaron a un complejo de apartamentos cerca de University Drive y McClintock Road. Luego dejó la escena en su camioneta.

Howato y su bebé nonato murieron.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona utilizó el GPS para ubicar el SUV Mercury plateado 2005 de Howato cerca de Quartzsite.

La policía dijo que el sospechoso admitió haber apuñalado a Howato y haber tomado su camioneta. Los investigadores dijeron que los detalles de esa entrevista no estaban disponibles de inmediato, pero no hay indicios de que Durazo estuviera tomando drogas en el momento del ataque. Tampoco creen que Durazo y Howato se conocieran antes de la llamada de Lyft.

Durazo se encuentra recluido en el condado de La Paz bajo sospecha de asesinato en primer grado: un cargo por la muerte de Howato y otro por su hijo por nacer.

La policía no ha determinado el motivo.

Howato tiene dos hijos: uno de 2 años y otro de 4. Esos niños están con miembros de la familia.

La policía dijo que Durazo tiene familia en California. Fue arrestado a unas 25 millas de la frontera de Arizona y California, según el portavoz del DPS Kameron Lee.

“A lo largo de nuestras carreras como oficiales, tenemos incidentes que realmente, realmente conmueven nuestros corazones y permanecen con usted a lo largo de sus carreras”, dijo Elcock. “Este es definitivamente uno de esos incidentes que realmente va a afectar al departamento de policía durante mucho tiempo, y la comunidad pensará en esto por mucho tiempo”.