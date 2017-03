Choque de un tren con un ómnibus en Biloxi, Mississippi

Biloxi.— Un autobús que transporta docenas de turistas a los casinos de Mississippi permaneció atrapado en las vías del ferrocarril durante unos cinco minutos antes de que un tren carguero entrara en él, enviando frenéticos pasajeros en todas direcciones, dijeron testigos y autoridades.

Cuatro personas murieron el martes y 40 resultaron heridas, incluyendo siete de manera crítica. La causa del choque está bajo investigación.

Testigos dijeron que algunos de los turistas de Texas estaban bajando del autobús cuando el conductor intentó moverlo, y al menos una persona fue empujada bajo el autobús cuando el tren golpeó, dijo Mark Robinson, un nativo de Biloxi, quien fue testigo del accidente.

Las partes del cuerpo fueron “lanzadas por todas partes”, dijo Robinson a una televisora local.

La locomotora CSX empujó el autobús unos 300 pies antes de detenerse con el omnibús que aún se hallaba a horcajadas sobre las vías. Las autoridades dijeron que le tomó más de una hora sacar a todos a bordo del autobús de entre los hierros retorcidos. Dos personas tuvieron que ser rescatadas con equipo de corte de metal.

Robinson dijo que cree que la vía del tren, que está en un terraplén, plantea problemas de seguridad. “Es demasiado empinado allí”, dijo.

Ha habido 16 accidentes en el cruce durante las últimas cuatro décadas, según los registros federales. El cruce tiene una señal de advertencia de los conductores que tiene una distancia baja al suelo, así como una campana.

Jim DeLaCruz, un pasajero que estaba en la parte trasera del autobús con su esposa, le dijo a un reportero de The Sun Herald que estaban tratando de bajarse del autobús cuando fue golpeado. “El autobús intentó despejar las vías y se quedó atrapado en el medio y no pudo moverse, y el tren seguía avanzando”, dijo.

El jefe de policía John Miller dijo que no estaba seguro de por qué el autobús no podía moverse. Miller dijo que el autobús Echo Transportation había llegado de Austin, Texas, llevando pasajeros a uno de los ocho casinos de Biloxi.

El viaje de una semana comenzó el domingo y fue organizado por un centro de personas mayores en Bastrop, Texas, a unas 30 millas al este de Austin. También se suponía que visitarían Nueva Orleans y luego volverían a casa el sábado, según un folleto sobre la gira publicada por los medios de comunicación de Texas.

Los nombres de los muertos no fueron puestos en libertad de inmediato, pero un distrito escolar de Texas confirmó que dos ex administradores del distrito fallecieron. Ken y Peggy Hoffman fueron retirados del distrito escolar de Lockhart al sur de Austin, según Christina Courson, una portavoz del distrito.

Ken Hoffman trabajó para el distrito por décadas y había servido como superintendente auxiliar. Su esposa era directora de una escuela primaria, dijo la portavoz. La pareja tiene una hija y tres nietos que ahora enseñan en el distrito.

El Jefe de Bomberos de Biloxi, Joe Boney, dijo que los rescatistas necesitan alrededor de una hora para limpiar a todo el mundo de los restos. Un coche cercano fue utilizado como una escalera después del accidente para sacar a la gente del autobús, y los trabajadores de emergencia atrajeron a los pasajeros por las ventanas.

Vincent Creel, portavoz de la ciudad, dijo que 48 pasajeros y el conductor estaban en el autobús.

El tren se dirigía desde Nueva Orleans a Mobile, Alabama, en el momento del accidente, dijo Gary Sease, portavoz de CSX. Dijo que la tripulación del tren no resultó herida. La pista única es la línea principal CSX a lo largo de la costa del Golfo, pasando por zonas densamente pobladas del sur de Mississippi.

Los registros de la Federal Railroad Agency muestran 10 trenes al día por lo general utilizan la pista, con una velocidad máxima de 45 mph. Los registros muestran que ha habido 16 accidentes en el cruce desde 1976.

Los accidentes en 1983 y 2003 cada uno implicaron una fatalidad.

La Administración Federal de Ferrocarriles y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte están investigando.