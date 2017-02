Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ.- La volcadura de un camión revolvedor de concreto provocó el cierre de un tramo de los carriles con dirección norte del Loop 101, a la altura de McDonald Drive en la ciudad de Scottsdale, según fue dado a conocer por el Departamento de Transportación de Arizona.

Los primeros informes en relación con el accidente ocurrido la mañana del viernes, aproximadamente a las 8:00 AM., fue de que el camión revolvedor de concreto chocó contra una van de la marca Honda, volcándose sobre su costado.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer las consecuencias del accidente y el estado de salud de las tripulantes de ambos vehículos.

El tráfico puede salir en McDonald, pero los conductores deben considerar salir antes del cierre para evitar largos retrasos. También, los automovilistas deben considerar rutas alternativas, incluyendo la ruta estatal 51.

No hay tiempo estimado para reabrir los carriles hacia el norte del Loop 101. Los carriles en dirección sur permanecen abiertos.