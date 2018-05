Por Leonardo Reichel Urroz

Con un moral de sueños y la esperanza de poder ayudar a su familia, hace 26 años llegó al Valle del Sol, Chris Ríos, con 19 años de vida, la mayoría de los cuales en el estado de Michoacán, México, donde su familia se había asentado; y solo los primeros de su niñez en su natal estado de Guerrero, del que, muy pocos recuerdos quedaron.

—Desde niña, siempre me apasionó la poesía, sus sueños infantiles eran de convertirse en una escritora famosa—. Las primeras rimas que conoció fueron de dos genios de las letras; sus maestros en la intimidad de sus lecturas; el poeta mayor del romanticismo Gustavo Adolfo Bécquer y el fundador del Modernismo, Rubén Darío.

Desde su llegada a los Estados Unidos, se dedicó a trabajar. La prioridad era ayudar a su familia que había quedado allá, en el terruño; y el trabajo y el tiempo la fueron arropando, de tal forma que su maleta de sueños quedó colgada del armario del tiempo y sus esfuerzos se centraron en el duro trabajo de la construcción.

Ella recordó que de jovencita quería estudiar filosofía y letras, pero limitada la enseñanza en su pueblo, solo tuvo la opción de la ingeniería química, la cual abandonó después de cursar el segundo semestre, con la idea de más adelante tener oportunidad de inscribirse en filosofía en la Universidad de Morelia, pero ese más adelante nunca llegó.

—Nunca es tarde –dijo Chris Ríos-; si te esfuerzas en hacer lo que te gusta, tus sueños terminan por cumplirse; y una situación trágica, de gran desesperación, terminaría por obligarla a dar un sesgo a su vida; dejar el trabajo de la construcción para regresar a las letras.

Un accidente y el exceso de trabajo terminaron por romper los tendones de sus manos y prácticamente dejarla con movimientos tan limitados que su trabajo ya no podría volver a hacerlo.

—Cuando pierdes todo, tienes que arriesgarte . Tienes que buscar una nueva forma de vida, porque no tienes otra opción. Y su nueva opción le vino por el consejo de la doctora que atendía su problema en las manos, Carmen Mora, fue quien le propuso regresar a las letras.

El pasado 24 de febrero, presentó su primer libro “Ella es”, el cual tomó el nombre de un poema dedicado a la doctora Carmen Mora, el cual el músico michoacano Hugo Ignacio, vocalista del Grupo Alfa, convirtió en canción, y el cual seguramente pronto conquistará tiempo en las radios.

El libro “Ella es”, que contiene 99 inspirados poemas, y el primero que Chris Ríos imprime, se encuentra a la venta, y contiene los momentos más emotivos de su vida de inmigrante; poemas de amor y desamor, así como valiosos consejos de superación personal, vueltos poesía.

Si usted quiere adquirir la obra y deleitarse con sus poemas, puede contactar a Chris Ríos al teléfono (602) 446-3020 o en su página web @chrisriosellaes. Bien vale la pena apoyarla y disfrutar su arte.