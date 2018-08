Por Hugo Laveen

NUEVA YORK.– Cientos de personas tuvieron sus casas embargadas después de que el software utilizado por Wells Fargo les negó incorrectamente las modificaciones de la hipoteca.

El asediado banco reveló el problema en una presentación regulatoria esta semana y dijo que ha reservado $ 8 millones para compensar a los clientes afectados por el problema.

La misma presentación también reveló que Wells Fargo enfrenta “investigaciones formales e informales” de agencias gubernamentales no identificadas sobre cómo la compañía compró créditos impositivos federales para viviendas de bajos ingresos. El documento indica que las sondas están vinculadas a “la financiación de desarrollos de viviendas para personas de bajos ingresos”, pero no ofrece más detalles.

Reuters informó por primera vez las noticias de las investigaciones y las modificaciones de la hipoteca maltratadas el viernes.

Wells Fargo dijo que el error de la computadora afectó a “ciertas cuentas” que estaban en proceso de ejecución hipotecaria entre abril de 2010 y octubre de 2015, cuando se corrigió el problema.

A unos 625 clientes se les negó incorrectamente una modificación de préstamo o no se les ofreció uno, a pesar de que estaban calificados, según la presentación. En aproximadamente 400 casos, los clientes finalmente fueron ejecutados.

Wells Fargo dijo en un comunicado que “lamentaba mucho que se haya producido este error” y dijo que estaba “proporcionando una reparación” a los clientes afectados.

Un portavoz del banco “no hay una relación clara de causa y efecto entre la modificación” y las ejecuciones hipotecarias, pero los clientes confirmados a los que se les negaron modificaciones perdieron sus hogares.

Wells Fargo ha estado inmerso en una serie de escándalos en los últimos años que le han costado a la empresa miles de millones y lo han enfrentado a una serie de demandas e investigaciones.

A principios de esta semana, el Departamento de Justicia anunció que Wells Fargo acordó pagar una multa de $ 2.1 mil millones por emitir préstamos hipotecarios que sabía que contenían información incorrecta sobre los ingresos. El gobierno dijo que los préstamos contribuyeron a la crisis financiera de 2008 que paralizó la economía mundial.

En junio, la Comisión federal de Valores y Bolsa acusó a Wells Fargo de utilizar inversiones financieras complejas para aprovechar las ventajas de los inversores familiares. Wells Fargo, que ni admitió ni negó las alegaciones de la SEC, dijo en ese momento que “cooperó plenamente” con la investigación de la SEC.

Uno de sus escándalos de mayor alcance implicó la creación de millones de cuentas falsas que la compañía creó para clientes desprevenidos con el fin de aumentar sus cifras de ventas. El alcance de esa cuestión se disparó desde que la práctica se descubrió por primera vez en septiembre de 2016.

El banco también admitió haber golpeado a los clientes con tarifas de hipoteca injustas y cobrar a las personas por un seguro de automóvil que no necesitaban.