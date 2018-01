Nacional

Washington, DC. El gobierno federal cerró el viernes al filo de la medianoche, deteniendo todas las operaciones menos las más esenciales y empañando el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump en una sorprendente demostración de la disfunción de la actual administración.

Las negociaciones de último minuto se derrumbaron cuando los senadores demócratas bloquearon una extensión provisional de cuatro semanas en una votación a altas horas de la noche, causando el cuarto cierre del gobierno en un cuarto de siglo. El deslizamiento hacia el cierre carecía de gran dramatismo: el voto en el Senado estaba casi predeterminado, y dado que el cierre comenzó al comienzo de un fin de semana, muchos de los efectos inmediatos se silenciarán para la mayoría de los estadounidenses.

Aún así, no deja de ser embarazoso para el presidente y de riesgo político para ambas partes, ya que apuestan a que los votantes castigarán al otro en las urnas en noviembre.

El Seguro Social y la mayoría de los demás programas de la red de seguridad no se ven afectados por la caducidad de la autoridad federal de gastos. Las funciones críticas del gobierno continuarán, con los miembros del servicio uniformados, los inspectores de salud y los oficiales encargados de hacer cumplir la ley a trabajar sin sueldo. Pero si no se llega a un acuerdo antes del lunes, cientos de miles de empleados federales serán suspendidos.

Después de horas de reuniones a puertas cerradas y llamadas telefónicas, el Senado programó su voto a altas horas de la noche sobre un plan aprobado por la Cámara. Ganó 50 votos para avanzar a 48 en contra, pero se necesitaron 60 para romper una obstrucción obsesiva Democrática. Un puñado de demócratas del estado rojo cruzan el pasillo para apoyar la medida, en lugar de tomar el voto políticamente arriesgado. Cuatro republicanos votaron en oposición.

En una movida inusual, el Líder de la Mayoría del Senado Mitch McConnell permitió que la votación nominal excediera los 90 minutos, en lugar de los 20 habituales, aparentemente acomodando las numerosas discusiones entre los líderes y otros legisladores. Sin embargo, a medida que pasaba la medianoche y el calendario cambiaba, no había una salida obvia al estancamiento político. Cada parte expresó determinación en su posición y confianza en que la otra sufriría la ira de los votantes.

Incluso antes de la votación, Trump se mostró pesimista, tuiteó: “No se ve bien” y culpó a los demócratas de los que dijo que deseaban que el cierre “ayudara a disminuir el éxito” del impuesto que él y sus colegas republicanos aprobaron el mes pasado.

Los demócratas se opusieron a la medida en un esfuerzo por presionar a la Casa Blanca para que llegue a un acuerdo para proteger a los inmigrantes “soñadores” que fueron traídos al país cuando eran niños y ahora están aquí ilegalmente, antes de que su protección legal se acabe en marzo.

El presidente observó los resultados de la residencia de la Casa Blanca, marcando aliados y afirmando su creencia de que los demócratas tendrían la culpa por el cierre, dijo una persona familiarizada con sus conversaciones, pero no autorizada a discutirlas públicamente.

Previsiblemente, ambas partes se movieron rápidamente para culparse entre sí. Los demócratas culparon a los republicanos, que controlan las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca, y han luchado para construir un consenso interno. Los republicanos declararon a los Demócratas responsables, después de que se negaron a proporcionar los votos necesarios para superar una obstrucción en el Senado por su deseo de forzar la aprobación de la legislación para proteger a unos 700,000 inmigrantes más jóvenes, de la deportación.

Los republicanos calificaron el enfrentamiento como un “cierre de Schumer” y argumentaron que los demócratas estaban perjudicando a sus compatriotas estadounidenses para proteger a los “inmigrantes ilegales”.

Trump había llevado al líder demócrata del Senado Chuck Schumer a la Casa Blanca el viernes por la tarde con la esperanza de llegar a un acuerdo. Pero los dos neoyorquinos, que se enorgullecen de sus habilidades de negociación, ssalieron sin un acuerdo, y los republicanos y demócratas en el Congreso continuaron pasando responsabilidad.

“Hicimos algunos progresos, pero todavía tenemos un buen número de desacuerdos”, dijo Schumer al regresar a Capitol Hill. El director de presupuesto, Mick Mulvaney, dijo a CNN que “no mucho ha cambiado” en el transcurso del día, pero predijo que se alcanzaría un acuerdo para el lunes, cuando la mayoría de las oficinas gubernamentales reabran después del fin de semana.

Los demócratas en el Senado habían notificado que iban a obstruir el proyecto de ley de financiación del gobierno que aclaró la Cámara la noche del jueves. Buscaban una extensión aún más corta que creen que mantendría la presión sobre la Casa Blanca para llegar a un acuerdo para proteger a los inmigrantes “soñadores”.

Trump describió por primera vez su discusión con Schumer como una “excelente reunión preliminar” y tuiteó que los legisladores estaban “progresando: ¡la extensión de cuatro semanas sería lo mejor!” Pero ese optimismo se desvaneció a medida que avanzaba la noche.

El líder republicano del Senado John Cornyn de Texas dijo que Trump le dijo a Schumer que resolviera las cosas con McConnell y el presidente de la Cámara, Paul Ryan. McConnell no asistió a la reunión porque no fue invitado, dijo un asistente del Senado republicano.

Trump había sido un negociador poco confiable en las semanas previas al enfrentamiento. A principios de esta semana, tuiteó la oposición al plan de cuatro semanas, obligando a la Casa Blanca a afirmar más tarde su apoyo. Expresó su disposición a extender el programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia, solo para rechazar una propuesta bipartidista. Sus comentarios despectivos sobre los inmigrantes africanos y haitianos la semana pasada ayudaron a descarrilar nuevas negociaciones.

Se había programado que Trump partiera el viernes por la tarde para asistir a un evento de recaudación de fondos en su propiedad de Palm Beach, Florida, que conmemoraba el primer aniversario de su toma de posesión pero que demoró su viaje.

“Creo que el presidente ha sido muy claro: no se irá hasta que esto termine”, dijo Mulvaney a los periodistas.

A medida que se difundía la noticia de la reunión de Schumer, la Casa Blanca se apresuró a asegurar a los líderes republicanos del Congreso que Trump no haría ninguna importante concesión de políticas, dijo una persona familiarizada con las conversaciones pero sin autorización para ser citada por su nombre.

En Capitol Hill, McConnell dijo que los estadounidenses en casa estarían mirando para ver “qué senadores toman la decisión patriótica” y cuáles “votan para dejar de lado a los veteranos, familias militares y niños vulnerables para retener a todo el país como rehén … hasta que pasemos una cuenta de inmigración.”

Al otro lado del Capitolio, la Cámara se retractó de un plan para suspender el receso de una semana, lo que significa que la cámara controlada por el Partido Republicano podría esperar un compromiso de último minuto que requeriría una nueva votación. Pero no fue el viernes por la noche.

“No podemos seguir pateando el bote por el camino”, dijo Schumer, insistiendo en una mayor urgencia en las conversaciones sobre inmigración. “En otro mes, volveremos aquí, en este momento, con la misma red de problemas a nuestros pies, en una posición no mejor para resolverlos”.

La medida de cuatro semanas habría sido el cuarto proyecto de ley de gastos provisionales desde que comenzó el año presupuestario actual en octubre. Una pila de negocios pendientes en Capitol Hill ha estado en suspenso, primero cuando los republicanos resolvieron el proyecto de ley de impuestos del otoño pasado y ahora mientras los demócratas insisten en el progreso en materia de inmigración. Las conversaciones sobre un acuerdo presupuestario para aliviar los límites de gastos ajustados tanto en el Pentágono como en las agencias nacionales están en suspenso, al igual que el progreso en una enorme factura de ayuda por desastre de más de $ 80 mil millones.

Antes de la aprobación de la Cámara el jueves por la noche, los líderes republicanos endulzaron la medida provisional con legislación para extender durante seis años un popular programa de atención médica para niños de familias de bajos ingresos y retrasos de dos años en impopulares impuestos “Obamacare” sobre dispositivos médicos y generoso planes de salud

Un cierre sería el primero desde 2013, cuando los republicanos del Tea Party -en una estrategia similar a la que Schumer está empleando ahora- buscaron utilizar un proyecto de ley de financiación obligatoria para intentar obligar al entonces presidente Barack Obama a retrasar la implementación de su marquesina ley de cuidado de la salud. En ese momento, Trump le dijo a Fox & Friends que la culpa última de un cierre se encuentra en la parte superior. “Realmente creo que la presión está en el presidente”, dijo.

Argumentando que los predecesores de Trump “armaron” ese cierre, Mulvaney dijo el viernes que la oficina de presupuesto ordenaría a las agencias que trabajen para mitigar el impacto esta vez. Esa posición es una sorprendente inversión de roles para el ex congresista conservador, que fue uno de los arquitectos del cierre de 2013 sobre la Ley de Asistencia Asequible.

Sin un acuerdo antes de la medianoche, el gobierno comenzaría inmediatamente a cerrar sus puertas. El impacto inicialmente sería irregular, ya que la mayoría de las agencias estarían cerradas hasta el lunes, pero cada partido estaría apostando a que el público culparía al otro.

En caso de cierre, las inspecciones de alimentos, la aplicación de la ley federal, los controles de seguridad del aeropuerto y otros servicios vitales continuarían, al igual que el Seguro Social, otros programas de beneficios federales y operaciones militares.