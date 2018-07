Por Hugo Laveen

Flagstaff, AZ. Las personas que viven en el área de Brandis Way en Flagstaff no pudieron irse a casa la noche del miércoles. En un suceso no visto en 200 años, el monzón que azotó el área dejó caer 5 pulgadas de lluvia en un día, lo que provocó que las aguas de las inundaciones se desplazaran por las calles. El Servicio Meteorológico Nacional dice que cayeron 3-4 pulgadas de esa lluvia en el lapso de una hora.

Funcionarios del condado de Coconino dicen que los canales construidos para desviar el agua de la inundación funcionaron bien, pero grandes escombros como rocas, troncos de árboles y barro que bajaron de las montañas están en todas partes.

“Sabemos con certeza que hay daños a la propiedad”, dijo la supervisora del condado Liz Archuleta. “Hay mucha suciedad y escombros en las propiedades, pero no estamos seguros sobre el agua. Algunas personas pudieron colocar sacos de arena para evitar que el agua ingrese a sus hogares”.

La maquinaria pesada está limpiando escombros mientras el vecindario aún está cerrado. Los oficiales del condado dicen que no hay heridos que ellos sepan.

La mayoría de las fuertes inundaciones y daños ocurrieron en el área del incendio Schulz de 2010.

“Hemos pasado por esto antes en 2010 con el incendio de Schultz y luego las inundaciones, tuvimos inundaciones durante cinco años después de eso y sabemos cómo movilizarnos rápidamente”, dijo Archuleta.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado enviará personas puerta a puerta en las áreas afectadas el jueves por la mañana para evaluar el daño a los hogares.