Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. El US 60 en dirección oeste se cerró entre Val Vista Drive y Gilbert Road por un accidente el jueves por la mañana según el Departamento de Transporte de Arizona.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona dijo que se trató de un choque múltiple de vehículos que posiblemente involucre a tres vehículos. El DPS dijo que el accidente ocurrió justo antes de las 8:15 de la mañana en los carriles rumbo Oeste de la US60, al este de Gilbert Road.

El tráfico se eliminó en Val Vista Drive.

El DPS dijo que hay lesiones entre las personas involucradas, pero no hay detalles específicos sobre la gravedad de las lesiones disponibles de inmediato.

El US 60 en dirección oeste se ha reabierto desde entonces.