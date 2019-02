Por Hugo Laveen

Peoria, AZ.- Una persona murió después de un accidente en Peoria el domingo. Ocurrió en la intersección de las avenidas 71 y Northern.

Una persona fue asesinada. Según informaron las autoridades, otra persona fue trasladada al hospital con lesiones que no se consideran peligrosas para su vida.

La policía dijo que un conductor de taxy se estrelló con un conductor de automóvil tratando de girar a la izquierda.

No se han publicado identidades.

Los investigadores no han dicho si las drogas o el alcohol fueron factores.

Una investigación está en curso.