Por Hugo Laveen

El Departamento de Servicios de Agua de la Ciudad de Phoenix dice que tiene una fuga de agua por ruptura en la línea principal en la Calle 20 al sur de la calle Van Buren. Por eso, la calle 20 está cerrada entre las calles Van Buren y Monroe.

Los detalles no estaban disponibles de inmediato, pero una portavoz del departamento dijo que es una tubería de 12 pulgadas en la línea principal la que se rompió.

Las tripulaciones de empleados públicos estaban trabajando para repararla y evitar que el agua se siguiera derramando.

El agua que chorreaba en una porción abierta por el círculo K había causado una inundación en las calles.

Un empleado de la Circle K dijo que la tienda no tenía agua, lo cual significa que no había café, pero no estaba claro si las casas de la zona estaban afectadas.

La capacidad máxima de flujo de una tubería de acero de 12 pulgadas es un poco más de 4.700 galones por minuto y fluye a una velocidad de 13,4 pies por segundo.

A través de la ciudad, las tripulaciones en Scottsdale todavía están trabajando en una fuga en líneaprincipal en Shea Boulevard que se rompió el miércoles por la mañana. Dos carriles están abiertos en cada dirección entre las calles 90 y 92.

La ciudad de Scottsdale twitteó el miércoles por la noche que las restricciones probablemente estarán en su lugar hasta el viernes.