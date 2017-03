Por Hugo Laveen

Las secciones de la Interestatal 10 al oeste del centro de Phoenix permanecerán cerradas durante la noche a partir del lunes 20 de marzo y terminarán el viernes 24 de marzo por la instalación de nuevos sensores de flujo de tráfico.

Los conductores deben considerar un tiempo de viaje adicional y prever rutas alternativas mientras los siguientes cierres de la I-10 tienen lugar:

El I-10 se cierra en la 35th Avenue desde las 9 pm del lunes 20 de marzo hasta las 5 am del martes 21 de marzo para la instalación de sensores de flujo de tráfico. También se cerró la I-10 en dirección este en las 51 y 43 avenidas.

Como alternativa de tráfico, salga antes del cierre y use McDowell Road o Van Buren Street para entrar en el este I-10 en la 35th Avenue.

I-10 dirección Oeste cierra en 35th Avenue desde las 21:00 horas del martes 21 de marzo a las 5 am del miércoles 22 de marzo para la instalación de sensores de flujo de tráfico. También se cierra la I-10 en dirección oeste en la rampa 27th Avenue y las conexiones I-17 hacia el oeste I-10.

Opción de treafico: Salga antes del cierre y use McDowell Road o Van Buren Street para ingresar en dirección oeste I-10 en la 35th Avenue.

La autopista I-10 en dirección este se cierra en la 83 Avenida desde las 9 pm del miércoles 22 de marzo hasta las 5 de la mañana del jueves 23 de marzo para la instalación del sensor de flujo de tráfico. También se cierra la I-10 en dirección este en las vías 99 y 91 y la conexión I-10 en dirección este desde el Loop 101 (autopista Agua Fria).

Opcional: Salga antes del cierre y use McDowell Road o Van Buren Street para entrar en la I-10 en la 83rd Avenue.

La autopista I-10 se cierra en la avenida 27 desde las 9 pm del jueves 23 de marzo a las 5 am del viernes 24 de marzo para la instalación del sensor de flujo de tráfico. También se cierra la I-10 en dirección este en las avenidas 43 y 35.

Alternativa: Salga antes del cierre y use McDowell Road o Van Buren Street para entrar en la I-10 en la Avenida 19.

Las actualizaciones sobre las condiciones y restricciones de las autopistas están disponibles en el sitio de información de ADOT Traveler en az511.gov o llamando al 511. ADOT también proporciona información sobre la carretera estatal a través de su feed de Twitter ( @ArizonaDOT ) y en Facebook.com/AZDOT .