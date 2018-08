Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Secciones del este del Loop 202 (Santan Freeway) en el sureste de Mesa se cerrarán este fin de semana (de agosto 3 al 6) para el trabajo de tecnología de gestión de la autopista, de acuerdo con el Departamento de Transporte de Arizona.

Las restricciones también están programadas para este fin de semana en un par de ubicaciones a lo largo de la I-10 en el área de Phoenix.

Los conductores deben permitir un tiempo de viaje adicional, tener precaución y considerar rutas alternativas mientras se aplican las siguientes restricciones de fin de semana:

Hacia el este / norte Loop 202 (Santan Freeway) se cierra entre Hawes y Elliot caminos desde las 10 pm del viernes hasta las 9 am del sábado (4 de agosto) para la instalación de tecnología de gestión del tráfico, incluidos los sensores de flujo de tráfico. La rampa de la ruta estatal 24 en dirección oeste hacia el Loop 202 en dirección este también se cierra. Desviación: espere tiempo de viaje adicional y considere rutas alternativas. El tráfico puede desviarse en Hawes Road en dirección sur, Ray Road en dirección este, Ellsworth Road en dirección norte y Elliot Road en dirección oeste para acceder al Loop 202 en dirección norte.

El Loop 202 en dirección este (Santan Freeway) cierra entre las calles Power y Hawes desde las 10 p.m. del sábado hasta las 9 a.m. del domingo (5 de agosto) para la instalación del sistema de gestión del tráfico. Desviación: espere tiempo de viaje adicional y considere rutas alternativas. El tráfico puede desviarse en dirección norte hacia Power Road hacia Elliot Road en dirección este o hacia el sur hacia Power Road hacia el este en dirección a Ray Road y hacia el norte en Hawes Road para volver a conectar con Loop 202 en dirección este.

La autopista interestatal 10, que se dirige hacia el este, se redujo a tres carriles cerca de la avenida 59 en el oeste de Phoenix desde las 9 pm del viernes hasta las 4 a. M. Del lunes (6 de agosto) para trabajos de barrera de concreto. Desviación: espere tiempo de viaje adicional y prepárese para reducir la velocidad y fusionar de forma segura en la zona de trabajo.

La carretera interestatal 10 se reducirá a un carril en ambas direcciones en el puente Gila River al sur de Chandler de las 9 pm del viernes a las 9 a.m. del sábado (4 de agosto) para las reparaciones de pavimento y barandas. Desviación: considere un tiempo de viaje adicional y considere rutas alternativas. Las rutas alternativas hacia el este incluyen el Loop 202 en dirección este (autopista sin peaje Santan) hacia la ruta estatal 87 en dirección sur (avenida Arizona) y hacia el sur la ruta estatal 587 (carretera Casa Blanca) hacia la I-10 en dirección este.

La Ruta Estatal 347 se reduce a un carril en ambas direcciones entre las carreteras Edison y Smith-Enke en el área de Maricopa desde las 9 pm del viernes hasta las 7 pm del domingo (5 de agosto) para trabajos de mejora del pavimento. Desviación: permita tiempo de viaje adicional, espere demoras y tenga precaución en las zonas de trabajo.

Hacia el norte y hacia el sur State Route 51 (Piestewa Freeway) fuera de las rampas en Indian School Road restringido sin giros permitidos al este de Indian School Road de 3 am a 3 pm El sábado (4 de agosto) para un proyecto de la línea de flotación de la ciudad de Phoenix. El tráfico SR 51 que sale en Indian School Road está limitado a los giros en dirección oeste. Eastbound Indian School Road se reduce a un carril cerca de SR 51. Desviación: Considere utilizar Thomas Road como ruta alternativa.