Esta semana tuvo lugar la ceremonia de inducción al salón de la fama de la Universidad del Gran Cañón

Por Leonardo Reichel

“Realmente me siento humilde”, dijo Sharky Baker, quien se graduó en 1956 en lo que entonces era el Grand Canyon College. “Cuando miré a los otros que fueron inducidos, pensé: ‘Hombre, esa gente realmente ha contribuido no solo a la Universidad sino a los ciudadanos de los Estados Unidos, y los aplaudo”.

Baker, maestro, consejero, entrenador, director, superintendente de distrito, colaborador de GCU desde hace mucho tiempo, ex presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y de la fundación de becas, junto a los otros homenajeados se encontraba en la biblioteca, en el cuarto piso de la Unión de Estudiantes, donde tuvieron lugar los reconocimientos.

Otro nombrado al Salón de la Fama de GCU fue Reginald Freeman, quien ha sido 37º Jefe de Bomberos y Director de Manejo de Emergencias de Hartford, Conn.; Jefe Internacional de Bomberos de Lockheed Martin Aeronautics en Fort Worth, Texas; Jefe civil de bomberos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y aliados de la coalición en 2004-2008; y miembro de la junta directiva de la National Fire Protection Association.

También Randi (Johns) Riggs: Académico, Ganador de Novato Independiente del Año de Freshman NCAA; poseedor de 12 registros de carrera de GCU y 10 registros de temporada; maestro, entrenador, trabajador social y consejero de Copper Canyon High School.

Así mismo Hagir Elsheikh: Fundador / CEO de HSE Staffing Agency, CEO de Tomorrow’s Smiles, defensor de las víctimas de la violencia, presentador de programas de entrevistas, presentador de TSO Radio y orador motivacional.

Finalmente, aunque no estuvo presente, George Holm: Presidente y CEO de Performance Food Group. Holm.

Freeman se graduó de la GCU en 2008 con su Maestría en Ciencias y Liderazgo Ejecutivo del Servicio de Bomberos, mientras se desempeñaba como jefe civil de bomberos del Departamento de Defensa en Irak. Era el jefe de bomberos metropolitanos más joven del país cuando fue ascendido al puesto más importante en Hartford y se convirtió en la primera minoría en ser nombrado para la Comisión de Credenciales Profesionales.

“Para mí, haber podido entrenar a aproximadamente 600 bomberos, incluidos los jefes de bomberos en toda la isla durante los últimos 12 años, ha sido realmente notable”, dijo Freeman. Él acredita su éxito profesional a la educación que recibió a través de GCU.