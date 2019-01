El sospechoso optó por negociar su entrega con el SWAT, fue puesto bajo custodia

Por Hugo Laveen

Sebring, FL.- Cinco personas fueron asesinadas a tiros en una sucursal de SunTrust Bank el miércoles y un sospechoso está bajo custodia después de la negociar su entrega con el SWAT.

El jefe de la policía de Sebring, Karl Hoglund, dijo durante una conferencia de prensa que Zephen Xaver de 21 años, fue arrestado en el banco, después que llamó a la línea de emergencias 911 y dijo que había disparado en el interior del local.

Hoglund dice que un hombre contactó al despacho e informó que había disparado dentro del banco. La policía dice que las negociaciones iniciales para que el hombre con barricada salga del banco no tuvieron éxito. El equipo SWAT de la Oficina del Sheriff del Condado de Highlands entró al banco para continuar las negociaciones, y el hombre finalmente se rindió.

La policía no ha dicho que cargos serán presentados contra el sospechoso. Las víctimas no fueron identificadas de inmediato.

La policía no ha detallado si las víctimas eran clientes o trabajadores del banco o oficiales que acudieron para evitar el robo.