Por Hugo Laveen

Un vehículo lleno de inmigrantes indocumentados volcó el domingo, expulsando a 12 personas y matando al menos a cinco después de una persecución en el sur de Texas, dijo el alguacil del condado de Dimmit, Marion Boyd.

Cuatro personas murieron en la escena a unas 50 millas de la frontera con México y una quinta persona murió en un hospital en San Antonio, dijo el alguacil.

El incidente comenzó luego de que un agente de la Patrulla Fronteriza en Carrizo Springs sospechara contrabando cuando vio pasar a un trío de vehículos en una carretera rural alrededor de las 11 A. M., Dijo el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. El agente detuvo un vehículo y transmitió por radio una descripción de los otros vehículos a otros agentes, dijo la agencia.

Un segundo agente detuvo el segundo vehículo y varias personas fueron arrestadas de esos dos vehículos, pero el tercer vehículo no se detuvo cuando un agente intentó detenerlo, dijo Customs and Border Protection.

Un alguacil del condado de Dimmitt asumió la persecución justo al oeste de Big Wells, pero el vehículo, que viajaba a 100 mph, perdió el control, salió corriendo de la carretera antes de voltear varias veces, aterrizando en la carretera, según Boyd.

“Hemos visto esto muchas, muchas veces, no solo en este condado sino también en otros condados a lo largo de la frontera”, dijo Boyd. “Es un problema … Este es, creo, un ejemplo perfecto de por qué nuestras fronteras deben ser seguras”.

Boyd dijo que había 14 personas en el vehículo que dieron la vuelta. Las autoridades creen que el conductor y un pasajero son ciudadanos estadounidenses.

Los agentes locales de la ley estaban familiarizados con el conductor, que estaba en el área la semana pasada para recoger inmigrantes indocumentados o para explorar, dijo el alguacil.

Los otros 12 pasajeros eran inmigrantes indocumentados, dijo Boyd.

Boyd dijo que las víctimas fueron llevadas a hospitales. Seis pacientes fueron llevados al San Antonio Military Medical Center en San Antonio, dijo el teniente Edwin Roberts. No confirmó si alguno de los pacientes había muerto.

El alguacil dijo que no sabía de dónde eran los inmigrantes, pero dijo que la mayoría de los migrantes que viajan a través del área son de América Central o México.

Dijo que sus agentes a menudo están involucrados en persecuciones persiguiendo a personas sospechosas de contrabandear inmigrantes indocumentados y drogas.

“Creo que necesitamos un muro, en mi opinión”, dijo, expresando su apoyo a la propuesta del presidente Donald Trump de construir un muro fronterizo con México.

Boyd agregó: “Si se puede construir, creo que se debe construir. Pero junto con eso, es necesario que haya cámaras. Es necesario que haya sensores”.

Las imágenes de un automovilista que presenció el accidente y publicó un video en Facebook poco después muestran al menos cuatro cuerpos en la carretera, el Chevrolet destrozado y varios vehículos de la Patrulla Fronteriza en la escena.

Yolanda Choates, una portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dirigió preguntas a la oficina del alguacil.

Cuando se le preguntó por qué los agentes de la Patrulla Fronteriza comenzaron la persecución, Boyd dijo: “Se llama buen trabajo policial”.