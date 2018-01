Salud

Aunque las personas que hacen dieta con éxito trabajan más duro que las que no hacen dieta para mantener su peso a lo largo de la época de fiestas, con frecuencia ganan más peso que las personas más delgadas. Y aumentar de peso con frecuencia continúa durante otro mes… hasta el nuevo año, según el Registro Nacional de Control de Peso.

Pero usted puede evitar que la báscula siga aumentando y volver al buen camino con una dedicación renovada desde ahora mismo.

Las faltas en la dieta son una parte normal de cualquier cambio en el estilo de vida. Las faltas no perjudican realmente su progreso a largo plazo, pero el modo en que reacciona a una falta sí puede hacerlo.

Los pensamientos negativos son los más peligrosos y pueden dejarle con un sentimiento de desánimo y defraudado consigo mismo. Contrarréstelos con afirmaciones positivas. Revise el éxito que tenía con la dieta antes de la época de fiestas y vuelve a sus buenos hábitos alimentarios sin hacerse reprimendas.

No deje que la comida en exceso de la época de fiestas se extienda ni un día más. Eso significa volver a la dieta en la próxima comida, no mañana, ni el próximo lunes ni el próximo mes. De este modo, puede limitar el aumento de peso y no permitir que se alimente a sí mismo.

Identifique qué es lo que le hace comer para poder evitarlo en el futuro. Probar el relleno que cocinó su abuela en una comida no va a hacer mucho daño, pero llevarse las sobras a casa para comerlas durante días sí podría hacerlo. Este tipo de concienciación le ayudará a tomar mejores decisiones sobre la comida.

Renueve su compromiso de perder peso y comer de forma saludable al reducir las calorías y hacer más ejercicio durante una semana entera. Esto puede acabar con el típico aumento de 1 a 2 libras (aproximadamente entre 0.5 y 1 kg) durante la época de fiestas.

Vuelva a planear con cuidado cada comida (y refrigerio) en su diario digital o de papel, y enfatice la verdura, la fruta, la proteína magra y los granos integrales.

Estas medidas evitarán que un lapsus se vuelva en una recaída y en un aumento de peso más significativo.