Por Hugo Laveen

Un hombre armado abrió fuego dentro de un restaurante de Oklahoma City durante la hora de la cena, hiriendo a una mujer y dos niñas antes de que dos ciudadanos armados lo mataran afuera, dijo la policía el viernes.

El presunto hombre armado, Alexander Tilghman, de 28 años, estaba armado con una pistola cuando ingresó a Louie’s On The Lake alrededor de las 6:30 pm del jueves. Una mujer de 39 años y dos menores fueron heridas de un tiro, mientras que un hombre no identificado se cayó y se rompió el brazo mientras huía, según un comunicado de la policía.

Tilghman fue asesinado a tiros fuera del restaurante por dos ciudadanos identificados por la policía como Carlos Nazario y Bryan Wittle.

Las cuatro víctimas fueron reportadas en buenas condiciones el viernes, según el capitán de policía de la ciudad de Oklahoma, Bo Mathews. Un supuesto motivo para el tiroteo no ha sido liberado.

Dennis Will dijo que su hija y su nieta estaban entre esos disparos. Hablando con reporteros fuera del hospital donde fueron tomadas las víctimas del tiroteo, Will dijo que su hija lo llamó después del tiroteo y dijo que habían recibido disparos al entrar al restaurante para una cena de cumpleaños.

El grupo de restaurantes Hal Smith, propietario del restaurante, dio a conocer un comunicado que dice que el restaurante estará cerrado el viernes y los consejeros estarán disponibles para los empleados y clientes.

“Estamos extremadamente agradecidos de que la situación no haya aumentado más y que las lesiones no hayan sido más graves. Sin embargo, nuestro corazón está con los heridos durante este incidente”, se lee en el comunicado.

La declaración remitió otras preguntas a la policía.

La Asociación Nacional del Rifle dijo en un tweet el viernes que el tiroteo fue un ejemplo de “cómo la mejor manera de detener a un tipo malo con un arma es un buen tipo con un arma”. La organización dijo que espera que el incidente sirva como un “llamado de atención” para la gobernadora republicana Mary Fallin, quien recientemente vetó un proyecto de ley constitucional que habría permitido a los adultos portar armas de fuego sin una licencia o capacitación en Oklahoma.

En abril, un cliente del restaurante luchó con un rifle estilo asalto lejos de un pistolero en Waffle House en Nashville, Tennessee. Cuatro personas murieron en ese tiroteo. La policía ha dicho que habría habido muchas más víctimas si no hubiera sido por el rápido pensamiento del patrón.