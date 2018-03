Por Hugo Laveen

Dearborn, Michigan. Kivona, una empleada de comida rápida, de 25 años, dijo que un hombre le disparó a la cara con una pistola de paintball después de que no pudo ordenar la bebida que quería.

La víctima, que trabaja en un McDonald’s en Dearborn, Michigan, dijo que el cliente estaba molesto por la máquina de frappe rota del restaurante.

“Él condujo y abrí la ventana a la mitad para tomar su dinero. Me disparó con una pistola de pintura y se fue”, dice la víctima.

También recuerda que el arma del cliente se parecía mucho a una pistola de verdad. Toda la terrible experiencia todavía le tiene en estado de shock.

“No era como si estuviera siendo desagradable ni nada. Simplemente tomé su pedido y él no estaba satisfecho con la respuesta que recibió”, dice.

El tirador se describe como un hombre negro de unos 30 años, con un sombrero pesado, conduciendo un Ford Crown Victoria de color negro de último modelo.

Afortunadamente se espera que Kivona se recupere por completo. Sin embargo, ella no ha decidido si volverá a trabajar en el restaurante.