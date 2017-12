Por Hugo Laveen

Tucson, AZ. Investigadores médicos en el sur de Arizona han determinado que una combinación tóxica de medicamentos recetados resultó en la muerte del rapero Lil Peep.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Pima dio a conocer el viernes los detalles de un informe de toxicología.

La estrella en ciernes, cuyo verdadero nombre era Gustav Ahr, fue encontrado muerto en noviembre en su autobús de gira antes de un concierto programado en Tucson. Él tenía 21 años.

Con el informe, el médico forense certificó la causa de la muerte como los efectos del medicamento para el dolor fentanilo y alprazolam, que se usa para tratar la ansiedad. La muerte fue certificada como accidental.

Ahr desarrolló su carrera en mixtapes caseros lanzados en la plataforma de audio compartido SoundCloud. Millones de escuchas en línea llevaron al lanzamiento en agosto de su primer álbum de larga duración, “Come Over When You’re Sober, Part 1”.

La agencia de Lil Peep, First Access Entertainment, publicó la siguiente declaración en Facebook.

Estamos conmocionados y desconsolados. No creemos que Peep quisiera morir, esto es tan trágico. Tenía grandes metas y sueños para el futuro que compartió con nosotros, su equipo, su familia y sus amigos. Era muy inteligente, enormemente creativo, enormemente carismático, amable y encantador. Tenía una gran ambición y su carrera estaba floreciendo.

Hemos hablado con su madre y ella nos pidió que le transmitieramos que está muy, muy orgullosa de él y de todo lo que pudo lograr en su corta vida. Ella está realmente agradecida con los fanáticos y las personas que lo han apoyado y amado.

– Sarah Stennett, First Access Entertainment.