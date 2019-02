Kitchen on the Street preparó 49 mil bolsas de alimentos para 30 escuelas del Valle del Sol, durante el festival de los Arizona Diamondbacks.

Por Leonardo Reichel

Phoenix, AZ.- Un grupo de 30 voluntarios de la organización Kitchen on the Street prepararon 49,000 bolsas de comida para niños, durante el tradicional Festival de Fans de los D-Backs, que tuvo lugar el pasado sábado 9 en el Salt River Fields at Talking Stick de Scottsdale.

En una actividad dirigida por Vinny y Lisa Scarpinato fundadores y directivos de la organización no lucrativa Kitchen on the Street y en coordinación con miembros del staff de Arizona Diamondbacks y United Health Care; se sirvieron los 49 mil paquetes de alimentos para el fin de semana; los cuales se distribuyen a los niños de escasos recursos de 30 escuelas del Valle del Sol.

Isaac Álvarez, Director de la Mesa Directiva de Kitchen on the Street, explicó que los paquetes de alimentos incluyen pretzels, barras de fruta, tazas de fruta, bocadillos de fruta y comidas individuales para el estudiante y otra familiar para que lleve a casa; “porque creemos que cuando comes en familia aprendes más”, dijo.

Los paquetes son llevados a la bodega de Kitchen on the Street ubicada en la ruta estatal 101 y Cave Creek Road, a donde acuden las 30 escuelas participantes, las llevan y las ponen en las mochilas de los niños, el fin de semana, para que lleven a casa; y eso ocurre durante todo el año.

Según Álvarez indicó “este programa fue iniciado hace 12 años en una ocasión en que Lisa Scarpinato vio a un niño en una Escuela de Glendale, recogiendo comida en un tiradero de desperdicios y poniéndola en su mochila para llevar a su casa; el suceso impactó mucho a Lisa, quien llorando pidió a Vinny su esposo que hicieran algo por esos niños.

La organización desde entonces reúne donaciones de negocios y particulares, algo en lo que los Arizona Diamondbacks son muy participativos. Para entrar en contacto con esta organización visite kitchenonthestreet.org.