Cuando un faro está fallando, la solución más sencilla, práctica y fácil de realizar es cambiar las bombillas, alguno que otro fusible y nada más, contando con una forma de resolver el problema que quizá no es la adecuada, ya que la falla va más allá de cambiar una o dos piezas.

Fallas eléctricas en los faros pueden ser detectadas fácilmente, evitando cambiar las bombillas a cada rato (sobre todo, si la falla hace que se quemen seguido), y aquí elaboraremos una serie de consejos para tener en cuenta.

Si en nuestro coche dejan de funcionar algunos faros, sin importar el estado de la bombilla, debemos primero realizar una verificación en los fusibles, cambiándolos por otros de iguales condiciones (nunca intercambiarlos de lugar con otros, o reemplazarlos por unos de menores dimensiones).

Si los fusibles no presentan signos de corrosión, roturas o desgastes, entonces debemos comprobar que la conexión al portafusible sea adecuada y no esté floja.

Si el fusible no conecta firmemente, puede ocasionar un cortocircuito que dañe no solo los faros sino otros componentes eléctricos.

Esto, obviamente, es aplicable cuando dejan de funcionar solamente uno o varios faros, mientras que el resto tiene una normal utilización, y generalmente no es aplicable cuando no funciona ninguno.

Ningún faro funciona

En este punto, nos toca hablar del momento en que ningún faro funciona, y no contamos con iluminación en nuestro coche, algo peligroso para nuestro seguridad, tanto como para la de otros coches.

La primer verificación que debemos realizar, entonces, es echar un vistazo a la caja de fusibles, reemplazando aquellos que estén quemados, y estar atentos ante una nueva y repentina quemadura.

Si el fusible reemplazado se quema en poco tiempo, es factible que haya algún cortocircuito en el sistema, para lo cual debemos analizar minuciosamente el estado de los cables, la conexión hacia los faros y el switch del circuito.

Si debemos asegurar nuevamente, o aislar los cables, lo recomendable siempre es trabajar con herramientas aisladas y protegidas, o bien, desconectar la batería.

De esta forma, no solo estaremos previniendo daños a nuestra salud, sino que también protegeremos la integridad de los componentes eléctricos del coche.

Un tipo de iluminación falla

Ahora analizaremos qué sucede cuando funciona un tipo de luz y el otro no, y brindaremos una solución bastante práctica y que da muy buenos resultados.

En algunos coches sucede frecuentemente que funcione una luz, y que otra simplemente no funcione (por ejemplo, en la luz larga y luz corta) por lo que el problema generalmente es ligado a las bombillas.

Obviamente, lo primero que debemos hacer es comprobar los fusibles, tal como hemos explicado anteriormente, caso contrario debemos echar un vistazo a las bombillas.

Generalmente se emplean bombillas de doble filamento, y es por ello que debemos verificar cuidadosamente que uno de ellos pueda estar en corto mientras que el otro no (uno de los fallos más frecuentes).

Comprobar el estado de las conexiones

Por último, brindamos un consejo del cual es necesario prestar suma atención, y que puede servirnos para tener un diagnostico más elaborado. Para estos procedimientos, obviamente, debemos contar con la protección necesaria y operar con suma precaución así que si no tienes los conocimientos necesarios, es mejor que dejes tu coche en manos de un profesional para que sea él quién lo revise.

Cuando los fusibles están en buen estado, y aún así los faros siguen sin funcionar, existe un procedimiento que en un principio puede ser difícil de llevar a cabo, pero con la costumbre será bastante fácil.

En primer lugar, debemos conectar un cable desde la conexión de tierra del faro hacia una parte del chasis que nos permita una buena descarga a tierra (no debemos conectarla en partes pintadas o que sean fácilmente visibles, para evitar daños estéticos innecesarios).

Luego debemos colocar un cable con un fusible entre el positivo de la batería, y el positivo del faro (si hay más conexiones positivas, debemos conectar todas).

De esta manera estaremos creando una especie de “circuito externo” que nos permitirá saber cuál es la conexión que falla.

