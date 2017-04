Dos sentidos en acción

Con una visión aguda y un olfato canino puede lograr entender que pasa en un automóvil sin necesidad de más inspección. Claves para usar tres sentidos y entender el panorama.

Porque como dijo un mecánico de la vieja guardia, “los automóviles dan indicios, nosotros somos los que queremos o no queremos verlos”. Realizando una simple investigación en un vehículo, se pueden evitar problemas relacionados a reparaciones futuras. Sí, se puede, se pueden detectar algunos problemas comunes simplemente usando los sentidos de la vista y el olfato.

¿Hay muchas gotas de fluido debajo del auto?

Aunque el vehículo por el momento no experimente problemas, la aparición de una mancha puede ser el inicio de uno muy serio.

¿De qué color es el fluido que hay debajo del auto?

Los colores verde amarillento, azul y anaranjado pueden evidenciar un motor recalentado o una perdida de refrigerante. Entonces podría tratarse de un radiador pinchado o una bomba de agua en necesidad de reparación. Si este es el problema ‘hay que tratar al paciente” inmediatamente.

Una mancha de fluido café oscura o negra puede indicar que el motor está perdiendo aceite. Posiblemente una junta defectuosa sea el motivo de la disfunción. El arreglo de este desperfecto puede ser muy costoso, por lo que hay que tratar el tema con seriedad y responsabilidad. El cliente debe saber con certeza que es lo que está pasando.

Por otra parte, si la mancha del fluido es roja, con características aceitosas podríamos estar frente a una perdida de líquido de transmisión o dirección. Sin dudas, este es otro motivo para prestar atención y ser cautelosos.

Si el líquido es claro, usualmente será a causa de la condensación normal del sistema de aire acondicionado del vehículo. En este punto no hay signos suficientes como para preocuparse, aunque hay que hablar con el cliente y explicarle para que no se alarme.

Finalmente, si hay un humo delgado saliendo de una de las ruedas, puede que el freno esté atascado. Hay que frenar el auto y llevarlo al mecánico (¿servicio de grúas?). El humo, que proviene de cualquier otro lugar del auto, hace visible la necesidad de reparaciones. Hay que inculcarle a los clientes que el humo es sinónimo de problemas.

Mecánico del auto a través del olfato

El olfato también puede detectar los problemas en un automóvil. El olor a tostadas quemadas puede ser signo de un cortocircuito en el sistema eléctrico del auto o de un aislamiento quemándose. Si no somos especialistas en electricidad debemos contactarnos con un colega que sepa encontrar el problema. No va a ser la primera ni la última vez que se incendie un vehículo por un problema eléctrico sin atender. A prestar atención.

El olor a huevo podrido, por su parte, está indicando un problema en el convertidor catalítico. Hay que atender al automóvil tan rápido como sea posible.

¿Sentimos un olor espeso y penetrante como a aceite quemado? En primer lugar, hay que mirar debajo del auto para ver si hay manchas de fluidos. Asimismo podría tratarse de una humareda azulada saliendo del auto, este problema amerita también la revisión inmediata.

El olor a gas después de un intento fallido de arrancar podría significar que el motor está ahogado. Hay que esperar algunos minutos y volver a intentarlo. Si continuamos percibiendo ese olor a gas , podríamos estar ante una grieta en el sistema de combustible, avería muy crítica que requiere inmediata revisión y reparación.

¿Y qué es ese olor dulce? Podría tratarse de una pérdida de refrigerante ¡A dormir al taller mecánico! Ahora bien si vemos un vaho de vapor saliendo del cofre (capó) apagamos inmediatamente el motor y atendemos al paciente de inmediato.

Definitivamente, no puede seguir andando un vehículo recalentado. El motor podría sufrir averías terminales.

La regla básica del olfato: siempre que hay un olor fuera de lo común, el automóvil tiene problemas.

Agudizando la visión y teniendo la nariz atenta, evitaremos perjuicios económicos a nuestros clientes y generaremos confianza en un trabajo bien bien hecho.