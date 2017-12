Salud

Las reuniones familiares quizá no parezcan completas sin el calor de un fuego, pero cuando en la reunión hay niños, todo el mundo debe tener en cuenta la seguridad.

En primer lugar, se debería dejar algo abierta una ventana para que haya una ventilación adecuada cuando el fuego esté ardiendo, aconseja la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics).

Entonces, sugiere esta organización, tome estas medidas adicionales para evitar accidentes y lesiones relacionadas con el fuego:

• Compruebe la compuerta cortafuegos o el conducto de la chimenea antes de encender el fuego. Esto se puede hacer mirando por la chimenea con una linterna o un espejo. Asegúrese de que el conducto de la chimenea esté abierto. Después, manténgalo abierto hasta que el fuego se apague completamente, para que todo el humo salga afuera. También es importante comprobar si hay nidos de animales o cualquier otra cosa que bloquea la chimenea y que podría hacer que el humo se extendiera por toda la casa. Un profesional también debe revisar las chimeneas al menos una vez al año.

• Evite quemar madera húmeda o con musgo. La madera seca y vieja quema de forma uniforme y produce menos humo y hollín, que podrían acumularse en la chimenea. También es que una buena idea quemar trozos más pequeños de madera en la chimenea. Quemarán más rápidamente y generarán menos humo que los trozos más grandes.

• No permita que las cenizas se acumulen. Una vez se apague el fuego, se deberían retirar las cenizas. Las cenizas restringen el suministro de aire que llega a la madera que se está quemando, lo que produce más humo. Nunca debería haber una capa de cenizas de más de una pulgada (2.5 cm) en una chimenea.

• Despeja el área alrededor de la chimenea. Colocar los muebles, las cortinas, las decoraciones, los periódicos, los libros u otros objetos cerca de la chimenea podría acabar en un incendio. Nada inflamable debería estar demasiado cerca de una chimenea. Tenga también un extintor a mano.

• No deje el fuego sin atender. Siempre debería haber un adulto en la habitación cuando la chimenea esté ardiendo. Nunca deje a los niños solos en una habitación donde haya fuego. También se debería enseñar a los niños la seguridad con respecto al fuego. Y antes de salir de casa o irse a la cama, asegúrese de que el fuego se haya extinguido del todo.

• Use pantallas de seguridad. Las puertas de vidrio calientes delante de un fuego pueden provocar quemaduras graves. Instalar una pantalla de seguridad en frente de la chimenea puede reducir las probabilidades de sufrir una lesión.

• Guarde las herramientas de la chimenea lejos del alcance de los niños. Los niños pueden sentir la tentación de jugar con las herramientas. Guarde también los encendedores y las cerillas en un lugar que no estén a la vista.

• Equipe su hogar con detectores de humo y de monóxido de carbono. Compruebe los dispositivos mensualmente para asegurarse de que están funcionando. Cambie las pilas al menos una vez al año.

FUENTE: American Academy of Pediatrics