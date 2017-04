Una línea telefónica, muchos grupos afiliados y la creación de comités de defensa de la deportación, entre las respuestas de grupos comunitarios a la incertidumbre de las redadas en la era de Trump.

Nacional

¿Cómo reportar operativos migratorios? ¿De qué manera corroborar los rumores de redadas? ¿Cómo obtener ayuda en caso de caer en manos de ICE?

Estas son las preguntas más populares del momento en la comunidad inmigrante y si bien hay muchos grupos en todo el país trabajando en este tema, activistas del movimiento “dreamer” tienen una respuesta: repórtelo a “Migrawatch”.

Migrawatch es una línea telefónica nacional que nació hace poco más de un año, cuando el gobierno de Barack Obama anunció que haría deportaciones de algunos migrantes centroamericanos que no habían calificado para obtener asilo, pero ahora continúa siendo utilizada como recurso para la comunidad inmigrante.

El promedio de reportes cuando se inició “MigraWatch” hotline era de 40 a 50 llamadas por mes, hoy Migrawatch está por los 600 reportes mensuales.

La mayoría de las personas llama para reportar actividad de la “migra” en diversos puntos del país, y pedir ayuda con algún caso de deportación, dijeron portavoces de UWD.

“La gente llama para averiguar cuáles son sus derechos ante una actividad de inmigración y últimamente estamos viendo más del tipo de llamadas que pregunta: “tengo agentes de la migra en la puerta, qué hago” o “iba manejando y me pararon para pedir papeles, qué pasa ahora””, dijo Julieta Garibay, directora de campañas de UWD.

La línea de Migrawatch es 1-844-363-1423 y está manejada por voluntarios, generalmente inmigrantes, entrenados para responder a preguntas y aconsejar a las personas que llaman.

Greisa Martínez Rosas, directora de defensa para UWD dijo que su organización está trabajando con otros grupos pro inmigrantes y con sus afiliadas en todo el país, para que esta sea la forma centralizada de procesar la información y verificar los reportes que llegan.

También se está formando “comités de defensa local contra la deportación” en los que participarán “iglesias, maestros, hospitales, etc”, personas de la comunidad que se comprometen a ayudar y reportar lo que ocurra localmente.

“Estas personas van a formar comités locales pero también tendrán el apoyo de la red nacional”, dijo la activista.

Recientemente, ha habido mucha confusión por rumores colocados en medios sociales sobre supuestas redadas, y también se han registrado actividades concretas de las autoridades en algunos lugares del país.

La idea de este esfuerzo organizativo es centralizar en lo posible la información. UWD busca convertir el número de “Migrawatch” en el “hotline” nacional para reportar redadas y actividad de ICE.

“Puede llamar o enviar un text message y uno de nuestros organizadores le va a llamar”, dijo Martínez. “Si la gente llama y reporta actividad local, tratamos de comprobarlo por tres diferentes lugares para verificar y no regar información equivocada”.

Adicionalmente, como UWD tiene grupos activistas afiliados en todo el país, el siguiente paso es contactar a las víctimas de esta actividad con un grupo local que pueda asistirlos con la situación que ocurre en sus comunidades y también con abogados.

Esa red de respuesta se va a formar con voluntarios, inmigrantes, ciudadanos, todo tipo de personas que estén dispuestas a defender a inmigrantes en su comunidad.

Por ejemplo, casi 36,000 personas ya se han sumado al “Here to Stay Network” (Red Estamos y nos Quedamos), para participar en actividades de defensa. Por ejemplo, cuando se reporta una redada local, se requiere que haya personas con documentos, residentes o ciudadanos, que se hagan presentes para ser testigos, reportar y filmar lo que ocurre.

“Le estamos pidiendo a la gente que use sus teléfonos para filmar, sacar fotos”, dijo Garibay. “Nos pueden enviar los videos o fotos a ese teléfono o a nuestro email info@unitedwedream.org , o simplemente montarlo en Facebook y hacer etiqueta o “tag” a “United We Dream”

Es importante registrar lo que pasa en estos operativos de ICE, agregó la activista y también, recibir múltiples reportes sobre eventos permite verificar lo que está pasando y distinguir los rumores de la realidad.

“Cuando hubo las redadas hace dos semanas fue gracias a diversos reportes recibidos de parte de la comunidad que logramos enterarnos de lo que estaba pasando y del tipo de operativo que era”.