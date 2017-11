Por Hugo Laveen

El hombre que la policía cree que está detrás del asesinato de una maestra de Glendale, cuyo cadáver fue hallado en el norte de Arizona el mes pasado, compareció ante el tribunal el viernes por cargos no relacionados.

Charlie Malzahn, de 27 años, tuvo su audiencia de lectura de cargos a las 8:30 am por cargos de robo y robo en tercer grado, como resultado de una ola de crímenes provocada por las drogas y cometidas en diferentes partes de Arizona. La policía dijo que Malzahn agredió a un estudiante de ASU en un dormitorio y secuestró a otro estudiante en un estacionamiento.

Malzahn se declaró inocente de estos cargos.

Malzahn es el principal sospechoso del asesinato de Cathryn Gorospe, de 44 años. El cadáver de Goropse fue encontrado en Mayer, Arizona, el 13 de octubre por la policía después de que fue reportada como desaparecida el 6 de octubre.

El médico forense del condado de Yavapai dijo que Gorospe fue asesinada por “múltiples heridas de arma blanca” y “heridas contundentes en el pecho”.

Gorospe desapareció el 6 de octubre después de que ella no regresó de un viaje a Williams para pagar una fianza por Malzahn, con quien había estado saliendo durante un mes.

Malzahn fue visto conduciendo el SUV manchado de sangre de Gorospe el 9 de octubre en Phoenix y fue arrestado después de huir de la policía.

La policía recomendó cargos de asesinato contra Malzahn, pero en este momento está bajo custodia por cargos relacionados con el robo de autos. Malzahn cometió el robo del automóvil solo 48 horas después de que la policía dijera que había matado a Gorospe.

De acuerdo con los registros judiciales, Malzahn se negó a comparecer en el tribunal dos veces al “rechazar el transporte”. El juez ordenó que sea transportado a la corte “por cualquier medio necesario” para su audiencia de hoy.

Las próximas apariciones en la corte de Malzahn son para el 8 de diciembre y el 2 de enero.