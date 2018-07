Por Hugo Laveen

Fountain Hills, AZ. Una comunidad de Fountain Hills se está recuperando de un tiroteo mortal en el que los investigadores dicen que una mujer de 92 años le quitó la vida de su hijo porque no quería que la metiera en un hogar de ancianos.

El complejo de condominios cerca de los Boulevares Palisades y El Lago, estaba tranquilo el miércoles luego de que los investigadores pasaran horas revisando el segundo piso de una unidad.

Los agentes del alguacil del condado de Maricopa dicen que Anna Mae Blessing, de 92 años, se enfrentó a su hijo el lunes en el condominio que compartía con él y su novia, propietaria de la casa.

Según los registros judiciales, Blessing le disparó a su hijo, Thomas, en la cara y el cuello y luego intentó dispararle a su novia. La novia no estaba herida, Thomas fue declarado muerto en la escena.

Un vecino dice que casi todos pueden relacionarse con la tensión descrita en ese hogar.

“Tuvimos que ubicar a mi madre hace años”, explicó Irene Boffa. “Es una situación muy difícil. No es facil.”

Boffo pregunta si hay recursos suficientes para ayudar a las familias que cuidan a familiares en sus últimos años.

“En el sentido preventivo, ¿qué están haciendo las personas para ayudar a las familias que tienen que ubicar a las personas?”, Preguntó Boffo.

La bendición enfrenta varios cargos, incluido el asesinato en primer grado. Está retenida con un bono en efectivo de $ 500,000.