D-backs ganarían 73 partidos éste 2019 y quedarían fuera de playoffs

Deportes

Con todas las restas en esta temporada baja, es seguro decir que el optimismo que rodea a los Diamondbacks de Arizona ha disminuido en la temporada 2019.

Bradford Doolittle, de ESPN, proyectó que los D-backs se perderían los playoffs por segundo año consecutivo en 2019 y ganaron 73 juegos en sus más recientes pronósticos de victorias y derrotas en las Grandes Ligas.

“Simplemente no veo de dónde vendrán las carreras para reemplazar los vacíos abiertos por las pérdidas de (Paul) Goldschmidt y AJ Pollock. Y aunque la rotación debería ser decente, sin Patrick Corbin no va a llevar a esta lista a la discordia. Esta es otra reconstrucción de aspecto suave”, señaló Doolittle.

En esta temporada baja, al club se le ha encomendado la tarea de encontrar maneras de llenar los vacíos dejados por los ex All-Stars.

Dicho esto, el club tiene mucho trabajo por hacer antes de poder demostrar que aún puede ser una fuerza en la división.

Tras firmar al jardinero central Adam Jones por 1 año de contrato, los D-backs tendrán a Jake Lamb, David Peralta y Eduardo Escobar para intensificar y rellenar esos huecos ofensivos que Doolittle mencionó.

En cuanto al lanzamiento, los D-backs adquirieron a los lanzadores abridores Luke Weaver y Merrill Kelly para agregar profundidad al cuerpo de lanzadores y llenar el lugar que dejó Corbin.

Los D-backs abren su temporada el 28 de marzo con una serie contra los Dodgers en el estadio de los Dodgers.