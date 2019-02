La mujer sin hogar presuntamente asesinó a la otra dama en Buckeye, empleando esa herramienta

Por Hugo Laveen

Buckeye, AZ.- La policía dice que una mujer sin hogar en Buckeye usó un martillo y un cortador de cajas para matar a otra mujer.

Roxanne Lararmart, de 29 años, quien tuvo su primera comparecencia ante la corte, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado y robo en primer grado, todos cargos por delitos graves.

El lunes 11 de febrero, una persona que llamó se comunicó con la policía, diciendo que escuchó a Lararmart, discutiendo con otras dos mujeres en una casa cerca de MC-85 y Baseline Road.

La persona que llamó dijo a la policía que fue a la habitación donde se estaba discutiendo, y “agarró a Lararmart por su suéter y trató de retenerla allí”.

Pero dice que Lararmart se liberó y salió corriendo de la casa por la puerta trasera.

La persona que llamó al 911 le dijo a la policía que una víctima estaba “sangrando muy mal de la cabeza”, según el informe policial.

La víctima, más tarde identificada como Sally Haese, de 69 años, fue llevada a Buckeye Abrazo Medical, pero murió a los pocos minutos de llegar.

Los tres adultos en el hogar en el momento identificaron a Lararmart como la persona que cometió el crimen.

Según el informe policial, un testigo dijo que escuchó a la víctima decir “¡Ay, ay!”

También dijo que vio a Lararmart “encima de la víctima y parecía que el acusado estaba estrangulando a la víctima”.

El informe de la policía también indica que otro testigo dijo que cuando le preguntó a Lararmart qué hizo ella, ella dijo: “Dios me hizo hacerlo”.

Después de un día y medio buscando a Lararmart, la policía finalmente pudo localizarla y detenerla.

La policía dice que encontró un cortador de cajas y un martillo de bola en la escena, ambas armas consistentes con las lesiones de la víctima. La policía también dice que “se descubrió que un suéter encontrado en la escena que llevaba Roxanne tenía sangre perteneciente a la víctima”.

La policía no cree que esto haya sido un acto aleatorio de violencia, y dice que Lararmart y Haese se conocían.

Según el informe policial, Lararmart dijo que “la víctima había estado abusando sexualmente de una niña y que estaba tratando de hacer lo correcto para ayudar”.

Pero la policía de Buckeye hizo esta declaración: «No tenemos información de ninguna víctima ni detalles de los delitos cometidos contra niños, pero estaremos investigando cualquier denuncia hecha por la sospechosa».

Lararmart debe presentarse en la corte el 20 de febrero. La policía dice que ella no tiene hogar y que se la conoce en el área del centro de Buckeye.