Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El abogado del condado de Maricopa, Bill Montgomery, realizó una conferencia de prensa el miércoles por la mañana sobre la investigación al caso de novatadas del equipo de fútbol en Hamilton High School en Chandler a principios del año pasado.

Montgomery dijo que no hay pruebas suficientes para acusar al director de atletismo o entrenador de fútbol con ningún delito relacionado con el presunto abuso, aunque el Departamento de Policía de Chandler recomendó que se presenten cargos contra los funcionarios.

Montgomery dijo que esto se produce después de que las personas que dijeron que tenían pruebas no cooperaron con los fiscales y la policía.

“Como puedes imaginar, estamos muy emocionados y aliviados. Pensé que este sería el resultado todo el tiempo. Me alegro de que todo haya terminado y podemos darle la vuelta a esa página y seguir adelante. He presentado mi renuncia al distrito para el final de este semestre “, dijo Steve Belles, que era el entrenador en jefe en el momento de los presuntos incidentes.

Belles fue reemplazado y reasignado en mayo después de que surgieron las acusaciones de agresión sexual.

Las únicas personas acusadas hasta ahora en esta investigación han sido los sospechosos adolescentes acusados del abuso. Los tres adolescentes fueron formalmente acusados en el caso de novatadas que las víctimas dicen que llegaron a ser abuso sexual.

Desde entonces, dos de los adolescentes han tenido sus casos resueltos y el resultado de esos casos ha sido sellado. El tercer adolescente, Nathaniel Thomas, de 17 años, fue acusado como adulto por asalto sexual, secuestro y asalto agravado.

La policía y los fiscales dicen que Thomas y otros contuvieron a los miembros más jóvenes del equipo de fútbol y los agredieron sexualmente. Los presuntos incidentes ocurrieron en el vestuario de Hamilton High School.

Thomas se declaró inocente de todos los cargos. Seis estudiantes se han presentado hasta ahora pero los fiscales creen que puede haber más. Todos los adolescentes involucrados son jugadores de fútbol actuales o antiguos.