Por Hugo Laveen

Los funcionarios de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa anunciaron el jueves que se están asociando con Lyft para ofrecer a los asistentes al Cinco de Mayo un incentivo para no conducir si han bebido.

Entre el viernes 28 de abril y el 5 de mayo, los usuarios principiantes que descarguen la aplicación Lyft pueden obtener $5 de sus primeros 10 viajes ingresando el código promocional “CINCOPHX”.

Funcionarios agregaron que los usuarios actuales de Lyft pueden ingresar el código “CINCOPHX17” para recibir un 5% de descuento en dos paseos, lo que les permite llegar a las fiestas con seguridad.

“Esta campaña es un recordatorio para planear con anticipación un viaje a casa y elimina una excusa más que cualquiera tiene para no tener acceso a un conductor sobrio”, dijo el abogado del condado de Maricopa, Bill Montgomery. “Las agencias policiales locales reportaron más contactos con conductores sobrios y designados que las detenciones por DUI durante nuestra última campaña, y queremos que nuestra comunidad continúe eligiendo un camino a casa que no represente un riesgo para ellos ni para los demás”.

“Estamos encantados de asociarnos con la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa para promover Lyft como una opción de viaje seguro”, dijo Drena Kusari, Gerente General de Phoenix de Lyft.

Kusari agregó que Lyft está deseando continuar con su trabajo con la oficina de abogados para aumentar la seguridad en la conducción y disminuir los DUI para el estado.

Según los funcionarios, alrededor de 1.500 personas se aprovecharon de la campaña “Salvar vidas, no DUI” con MCAO y Lyft durante la semana del Día de San Patricio.