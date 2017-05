Estatal

Tucson, AZ.— El condado de Pima votó por un estrecho margen de 3-2 para endurecer la ordenanza que obliga el uso de “manos libres” mientras se conduce un vehículo.

El año pasado, el condado aprobó una ordenanza que hizo una ofensa ‘secundaria’ hacer mensajes de texto mientras se conduce. Eso significaba que los oficiales del sheriff tendrían que detener a un motorista por otro delito antes de que pudieran ser citados por violar la ordenanza de manos libres.

Ahora no. El condado cambió su ordenanza a una “ofensa primaria”. Eso significa que un oficial puede detener a un conductor a quien ha visto usando un teléfono celular u otro dispositivo mientras conduce. La multa por la primera ofensa es de $100.

Ya era ilegal enviar textos y conducir en el condado. Ahora, los conductores no pueden utilizar ningún dispositivo electrónico de mano durante la conducción a menos que estén utilizando un sistema manos libres.

La nueva ley entrará en vigor el 1 de junio.

La ordenanza sigue a una aprobada hace tres meses en Oro Valley, que ha resultado en 766 advertencias.

La policía de Oro Valley no está citando a los automovilistas todavía, pero será pronto cuando el período de gracia se levante en los próximos meses.

También hace las ordenanzas de manos libres más uniformes en el valle de Tucson.

Sólo Oro Valley y ahora Pima County han determinado enviar mensajes de texto y conducir como una ofensa primaria. Mientras Tucson continúa teniendo una ordenanza llamándola una ofensa secundaria.

Se espera que Tucson revise su ordenanza en los próximos meses y la presión para endurecer la ordenanza será intensa.

Eso fue evidente en las cámaras del condado el martes por la mañana, 2 de mayo, donde varias personas contaron historias de seres queridos que murieron en accidentes causados por conductores distraídos.

La junta del condado también escuchó de un hombre de Utah que mató a dos científicos cuando su coche se desplazó a través de la línea central mientras textiaba y conducía, golpeando un automóvil en marcha de frente.

“Es algo con lo que lucho todos los días”, dijo Reggie Shaw. “Esa decisión, la decisión que tomé de usar mi teléfono celular mientras conducía, terminó con la vida de esos dos hombres”.

La Supervisora del Distrito 1, Ally Miller, fue una de las tres que votaron a favor de la ordenanza. “Todos sabemos que es un problema, todos somos adictos a nuestros teléfonos celulares”, dijo. “Tenemos que tener leyes promulgadas por lo que hay aplicación”.

Miller fue acompañado por Sharon Bronson y Richard Elias en la votación de la ordenanza. Ramón Valadez y Steve Christy se opusieron.

La semana pasada, el gobernador Doug Ducey firmó una ley de mensajes de texto que prohíbe a los adolescentes usar dispositivos de mano durante seis meses después de obtener su licencia de conducir.

Fue un paso de bebé, pero el primer paso tomado por Arizona para prohibir la conducción distraída. La ordenanza revisada es la siguiente:

“Una persona no puede usar un dispositivo electrónico de mano mientras maneja un vehículo de motor en una calle o autopista a menos que el dispositivo esté específicamente diseñado o configurado para permitir el uso manos libres y se usa de esa manera”.