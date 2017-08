Por Hugo Laveen

Jason Clark de 46 años años de edad, quien mantuvo a sus vecinos presos de sus propios hogares y a quien se dio en llamar ‘el vecino pesadilla’, ha sido condenado a 40 años de prisión por dos cargos de acoso agravado el lunes por la mañana por el Juez del Circuito del Condado de Montgomery, Truman Hobbs Jr. Hobbs le dio a Clark veinte años por cada cargo y estableció las sentencias para que se ejecutaran consecutivamente.

Clark se declaró culpable de los cargos, después que un vecino reveló que Clark había causado estragos en su comunidad, envenenando céspedes y haciendo amenazas de muerte. También atacó a varias personas que vivían a su alrededor. Junto con su comportamiento extraño y alarmante, también fue capturado con un enorme arsenal de armas y municiones.

Muchos de esos mismos vecinos se pusieron de pie y se enfrentaron a Clark en su sentencia y testificaron sobre lo que él los hizo desde 2009 en su vecindario en South Georgetown Drive.

El abogado de Clark, Tom Azar, habló primero en la audiencia, diciéndole al juez Hobbs que su cliente ya pasó 574 días en la cárcel. Azar dijo que estaba desconcertado por la cobertura mediática que recibió el caso de Inside Edition y el National Examiner, que tenía titulares sobre Clark como “El terrorista de al lado” y “El hombre loco disparó contra los vecinos”.

“Se ha conseguido más publicidad que los casos de asesinato que he manejado en los últimos 20 años”, dijo Azar.

Azar también señaló que Clark realizó una evaluación del riesgo y que el médico encontró que no estaba en un riesgo alto o moderado de cometer actos violentos y que corría el riesgo de volver a ofender. “Él no tiene historial previo de comportamiento violento y le pedimos a la corte para probación”, añadió Azar.

Azar indicó que Clark tenía planes de mudarse de Alabama si se le concedía libertad condicional. El estado contrarrestó que las dos principales víctimas enumeradas en la acusación testificaran junto con otras personas del vecindario.

Sara Chandler fue una de las víctimas de acecho de Clark. Le dijo al juez que conocía a Clark por 27 años porque vivía al otro lado de la calle de él y su familia.

“Me amenazó, me gritó y me asustó muchísimo”, dijo.

Chandler también describió cómo volvía a casa del trabajo un día y vio a Clark desviar su coche hacia una vecina mayor que estaba recibiendo su correo como si fuera a golpear a la mujer con su vehículo. “Ella nunca fue la misma después de eso. Temía por su vida todos los días porque no sabía lo que haría “, dijo Chandler sobre su vecina.

Chandler explicó cómo las tensiones crecieron con Clark y continuó llamándola, amenazándola y siguiéndola. Chandler dijo que focos masivos fueron instalados en la casa de Clark y se enfrentaron a su casa.

Kristin Norris, la otra víctima de acecho de Clark, dijo que amenazó con matar a su perro y luego su perro fue envenenado. Le dijo al juez que constantemente se sentía en peligro y que Clark conocía su rutina y se escondía entre los arbustos, haciéndola asustada de regresar a casa.

También pintó el cuadro de problemas de montaje con Clark, de gritar profanidades y amenazas, a esconderse en arbustos y añadir más focos y láseres. También sentía que Clark estaba utilizando algún tipo de tecnología de bloqueo de teléfonos celulares porque su casa se convirtió en una zona muerta sin señal, haciendo que ella y su esposo tuvieran miedo de que si necesitaban ayuda no pudieran pedirla. Su esposo dijo que Clark incluso grabó llamadas telefónicas que contestó dentro de su casa y tocó las conversaciones en un altavoz para que el vecindario pudiera oírlo.

“Este es el hombre más peligroso que he tenido en mi sala de audiencias”, dijo Hobbs, agregando que ha sentenciado a muchos asesinos durante su tiempo en el banquillo.

Llamó a Clark como una “bomba de relojería” y declaró que más de 40.000 cartuchos de munición y rifles de asalto fueron encontrados en su casa. Hobbs luego le dio a Clark condenas consecutivas de 20 años, haciendo que Clark se volteara y expresara su incredulidad a los miembros de su familia sentados en la sala del tribunal.

Los fiscales dijeron previamente que Clark violó una orden de protección en sus acusaciones de acecho, lo que le impidió poseer armas de fuego y municiones, pero una búsqueda en su casa le dio la munición, una gran cantidad de armas, un teléfono celular, cámaras de vigilancia, focos y un infrarrojo Iluminador que cegaba los sistemas de seguridad de los vecinos.

El fiscal de distrito del condado de Montgomery, Daryl Bailey, dijo que estaba satisfecho con la sentencia.