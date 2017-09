Por Hugo Laveen

Un residente de Arizona que previamente había sido condenado a 700 años de prisión, ha sido condenado a la pena de muerte, el miércoles.

Alan Champagne fue sentenciado después de ser declarado culpable de asesinato en primer grado. También recibió otros 24 años de prisión por condenas de asesinato en segundo grado, secuestro y ocultación de un cadáver.

Champagne, de 46 años, fue encontrado culpable de disparar a Philmon Tapaha antes de obligar a la novia de Tapaha, Brandi Nicole Hoffner, a fumar metanfetamina en junio de 2011. Luego colgó a Hoffner.

Champagne le pidió a su vecino que le construyera una caja de madera contrachapada. Puso a la pareja dentro y enterró la caja en el patio trasero de su madre. Un paisajista encontró los cuerpos casi dos años después.

Los fiscales querían la pena de muerte contra Champagne, quien ya cumplía 700 años de condena por sentencias por asesinato después de haberse detenido en casa de su madre y haber abierto un fuego contra agentes que fueron a arrestarlo en marzo de 2012 por una orden de agresión agravada.

Se rindió después de que se quedó sin munición. Nadie resultó herido. Champagne se ha declarado inocente de los cargos de asesinato.

La fiscal Ellen Dahl dijo que Champagne alquilaba equipo para hacer la tumba superficial donde estaba enterrada la caja de madera contrachapada y volvió allí para verter jabón en el suelo para tratar de controlar el mal olor de los cadáveres.

La policía cateo la propiedad de champán después de los asesinatos y encontró una bolsa que apestaba a carne podrida, una bolsa de lima y las tarjetas de Seguro Social de Tapaha, pero aún no sabían sobre los asesinatos. Fue arrestado por una orden de delito menor no relacionada.

Ocho meses después, mientras estaba bajo custodia en otro caso no relacionado, Champagne fue interrogado sobre la desaparición de Tapaha y Hoffner. Los investigadores habían escuchao sobre los asesinatos a través de una denuncia anónima.

No está claro cuándo la policía empezó a sospechar que los cadáveres fueron enterrados, aunque los investigadores han dicho que Champagne reconoció haberlos enterrado durante una conversación posterior con un oficial encubierto.

El oficial encubierto habló con Champagne en la cárcel siete veces en 2012 y 2013. En una conversación, Champagne le dio al oficial una copia de un reporte policial sobre la desaparición de Tapaha y Hoffner y dijo: “Este es mi problema, ya sé a qué me refiero”.

La ruptura en el caso llegó en marzo de 2013, cuando el nuevo propietario de la casa donde la madre de Champagne, una vez vivió comenzó a remodelar y un paisajista utilizando una azada encontró la caja de madera contrachapada enterrado por debajo de cuatro pulgadas de tierra.

Ningún motivo claro ha surgido, pero la policía ha dicho que Champagne estaba peleando con Tapaha, de 32 años, por una relación.