El tribunal Supremo de Arizona confirmó la condena que había sido apelada.

Por Leonardo Reichel

Phoenix, AZ.- El tribunal Supremo de Arizona confirmó la sentencia a 10 años de cárcel para Chalice Zeitner, quien había sido juzgada en primera instancia acusada de estafar al programa Medicaid, robo de identidad y fraude.

La corte rechazó sus reclamos, así como el testimonio y registros médicos de su doctor, los cuales no pudieron ser utilizados en el juicio donde fue acusada de fingir un reclamo de cáncer para obtener un aborto financiado por el estado.

Según el juez John Lopez, el estatuto que protege las comunicaciones de pacientes con un médico se aplica en casos penales. Eso, dijo, está diseñado para “garantizar que un paciente reciba el mejor tratamiento médico al fomentar la divulgación completa y franca de la historia médica y los síntomas por parte de un paciente a su médico”.

López añadió que la ley protege los registros médicos de los pacientes. Sin embargo, el privilegio no es absoluto, citando ejemplos como exigir que los médicos revelen las heridas que pueden haber resultado de actividades ilegales, así como evidencia de enfermedades contagiosas o infecciosas.

En este caso, dijo, los médicos que prestan servicios bajo el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCS, por sus siglas en inglés), deben informar “cualquier caso de sospecha de fraude”. Y la agencia debe investigar.

Los cargos contra Zeitner se derivan de su afirmación de 2010 de que necesitaba un aborto financiado por el estado porque descubrió que estaba embarazada después de haber recibido recientemente tratamientos de radiación y quimioterapia para el cáncer. AHCCCS paga solo por abortos en casos donde se enponga la vida o la salud de la madre.

Parte de ese esquema también incluía proporcionarle al obstetra una carta supuestamente escrita por un médico de un hospital de fuera del estado que Zeitner afirmó que la había tratado. Esa carta recomendaba que ella recibiera un aborto urgente para aliviar las condiciones de tercer término que amenazaban la vida del paciente.

El obstetra, basándose en esa información, concluyó que el aborto era necesario para proteger la salud de Zeitner.

El plan comenzó a desmoronarse un año después, cuando el obstetra, al realizar una cesárea en Zeitner para otro embarazo, no encontró pruebas físicas que respaldaran sus reclamos anteriores de cáncer uterino. El obstetra informó de sus sospechas sobre ella al plan de salud, que remitió el asunto a AHCCCS para su investigación.

Finalmente, fue acusada de 11 cargos, incluida la estafa a AHCCCS, que de otro modo no habría pagado por el aborto. Los fiscales también la acusaron de robo de identidad y falsificación por hacerse pasar por un médico que le recomendó que abortara.