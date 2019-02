Rechazan la petición del Sheriff de Maricopa al juez Snow de modificar los términos de su sentencia.

Por Leonardo Reichel

Organizaciones sociales y activistas de Phoenix introdujeron una carta de protesta ante la Mesa Directiva del Condado de Maricopa esta semana, rechazando la apelación ante la Suprema Corte, de la sentencia emitida por el Juez federal Murray Snow, en el caso «Meléndrez vs Arpaio».

Dicha apelación viene después de que el Sheriff del Condado de Maricopa Paul Penzone, pidió al Juez Snow que modificara los términos de las ordenes emitidas para resarcir a las víctimas y evitar que vuelva a ocurrir un abuso como el que se cometió por parte de su oficina contra la comunidad hispana y pueblos indígenas, durante el periodo de Joe Arpaio, en MCSO.

La carta, entregada a los supervisores por un grupo encabezado por el dirigente de Tonatierra Salvador Reza y la ex supervisora del condado de Maricopa Mary Rose Wilcox; rechaza las peticiones de la oficina del Sheriff de modificar la decisión del juez federal y conmina al Condado de Maricopa a no despilfarrar los fondos de los contribuyentes iniciando un juicio de apelación que costaría millones, en lugar de utilizar esos fondos en el legítimo cumplimento de la sentencia emitida por el juez federal.

Salvador Reza recordó que la comunidad latina y los pueblos indígenas, por muchos años fueron aterrorizados por la oficina del Sheriff, que cometía perfil racial cometiendo redadas de migración, aun en contra de la ley federal. «El caso Meléndrez vs Arpaio reveló que al sheriff no importaba la ley y violaba los derechos de las personas cometiendo fallas críticas institucionales. Contra eso luchamos y ganamos».

«El juez federal ordenó un cambio total de las operaciones de la agencia del sheriff; pero Arpaio desacató las órdenes; fue requerido y el juez ordenó otras acciones», indicó el también dirigente del Centro Macehualli. «Recientemente nos enteramos que el Condado estaba apelando a la Suprema Corte, volviendo a despilfarrar fondos de nuestros impuestos, que podrían usarse para resolver y mitigar los daños causados por el sheriff¨.

Reza ilustró con el caso de los voluntarios posse habilitados por Arpaio, quienes al principio eran miles, a quienes se armaba y proveía de vehículos y autorizaba a realizar acciones de ejecución de la ley sin estar preparados para ello. El juez ordenó que se investigaran sus antecedentes y se les diera entrenamiento como alguaciles adjuntos y el grupo se redujo a 200; «sin embargo exámenes que les fueron hechos posteriormente demostraron que solo cuatro posses cumplían los requisitos».

El dirigente de Tonatierra explicó que acudieron a una reunión con el monitor ordenado por el juez, y allí el sheriff Penzone pidió que se modificaran las ordenes del juez, argumentando que ya no son necesarias.

«La respuesta del juez al sheriff Penzone fue ´Tu puedes apelar, es tu derecho, pero yo no voy a modificar los términos de la sentencia, porque esta es necesaria para que no vuelva a ocurrir», comentó Reza.

«Nosotros consideramos que algunos aspectos de la orden del juez todavía no se están cumpliendo, ya que a los posse se les debía dar entrenamiento superior y no es así; también usan el término ´competencia cultural y no la tienen; pues para ello acudieron a la Liga Judía Antidifamación; que está muy bien para defender a la comunidad judía después del holocausto, pero que de la comunidad hispana y los indígenas no tienen ninguna experiencia ni conocen nuestra cultura», añadió el activista.

Sabemos que Penzone quiere agarrar respaldo institucional y se ha acercado a algunos hispanos reconocidos; y la razón principal por la que quiere cambiar las órdenes del juez es porque considera que no tendría tiempo para cumplirla antes de las próximas elecciones. «El quiere descentralizar operaciones y encargar los foros comunitarios a los comandantes de los distritos que siguen siendo los mismos que tenía Arpaio.

«Los foros comunitarios los han convertido en campañas de reelección y se están llevando a cabo muy lejos de donde fueron las redadas, como en Sun City y los vecindarios donde Arpaio tenía sus bases de apoyo», dijo. «No les gustó el análisis hecho por Arizona State University que puso en claro que todavía sigue habiendo perfil racial».

Al respecto, Reza indicó que el Sheriff Penzone sigue teniendo a oficiales de ICE en la cárcel de la Cuarta Avenida; y si detienen a alguien por una simple infracción de tránsito, si no traen licencia de Arizona o descubren que no hablan inglés, se los llevan, y aunque les ofrecen liberarlos con una fianza, en lugar de ponerlos en la calle, los entregan a Migración para que sean deportados.

Finalmente, Reza dijo que los Supervisores del Condado de Maricopa se dijeron sorprendidos, argumentando que estaban dispuestos a escuchar a la comunidad. También dijeron que platicarían con Penzone en audiencia pública para que explique los hechos. «Nosotros volveremos a reunirnos con los supervisores».

Pie de foto:

Salvador Reza, dirigente de Tonatierra, quien expuso la inconformidad contra el condado de Maricopa, por soslayar la orden del Juez Murray Snow, en caso de ‘perfil racial’.