Por Hugo Laveen

San tan Valley, AZ. El conductor de un camión de trabajo de Johnson Utilities fue arrestado el viernes después de un atropellamiento en que el vehículo de la compañía mató a una mujer en Hunt Highway en San Tan Valley, dijeron las autoridades.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Pinal, Marcigtan Winfrey Sr., de 42 años, de San Tan Valley se entregó a sí mismo más de un día después del accidente, la madrugada del jueves.

Winfrey está siendo arrestado bajo sospecha de abandonar la escena de una colisión fatal, dijo la portavoz de PCSO, Navideh Forghani.

Más temprano el viernes, la oficina del alguacil divulgó el nombre de la víctima, DesRay S. Lara de Florence. PCSO inicialmente dijo que Lara tenía 24 años; sin embargo, los registros judiciales y la información en las redes sociales indican que tenía 25 años.

La colisión ocurrió en Hunt Highway entre Johnson Ranch Boulevard y Thistle Trail alrededor de la 1 am del jueves.

Lara asistió a Florence High School, donde era una ávida animadora, dijo su compañero de equipo Ashley Calderon. Ella dijo que Lara estaba siguiendo la carrera de enfermería.

“DesRay nos presentó a mí y a mi prometido Jared y la íbamos a tener en nuestra boda porque jugó un papel muy importante en nuestra reunión”, dijo Calderón.

Pero la pareja nunca tuvo la oportunidad de extender la invitación. El prometido de Calderón, Jared Slaten, también conocía a Lara de Florence High. “Ella amaba a sus amigos y familia. Ella siempre fue feliz. Disfrutado la vida. Ella amaba a sus hijas más que a nada “, dijo.

PCSO dice que Lara compró una taza de café en Copper Basin Chevron en San Tan Valley el jueves temprano. Lara fue impactada en algún momento entre la 1:00 y la 1:30 a.m. en Hunt Highway, cerca de Johnson Ranch Boulevard.

Dos personas, incluido un empleado diferente de Johnson Utilities, llamaron al 911 después de descubrir su cuerpo justo después de las 7 de la mañana.

El sospechoso “envió un mensaje de texto a su supervisor alegando que golpeó una barricada y sufrió daños en el vehículo”, según Navideh Forghani, oficial de información pública de PCSO.

“Me sorprende cómo alguien podría simplemente dejar a alguien al costado de la carretera”, dijo Slaten. “No debes tener corazón para poder hacer algo así. Simplemente no entiendo”.

Forghani dijo que Johnson Utilities cooperó completamente con la investigación.

La compañía lanzó la siguiente declaración:

Nuestra empresa está triste por la pérdida de vidas que se ha producido y estamos en plena cooperación con las autoridades. En este momento, no tenemos más información que la que nos ha proporcionado la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal.