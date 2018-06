Por Hugo Laveen

Springfield, MA. Un conductor se está volviendo famoso en Massachusetts por una habilidad poco común: ser detenido con sobre-carga no cubierta.

El conductor cuyo nombre no se ha revelado, ha sido parado dos veces la semana pasada y ha recibido citas. La última parada ocurrió el lunes en Chicopee por lo que parece ser una mascota chi aderezada que crece en la parte trasera de una camioneta roja. La camioneta estaba repleta de ramas frondosas.

La policía estatal inicialmente llevó al hombre a la salida de la Interestatal 91 el 20 de junio en Springfield por llevar una serie de sillas y estantes descubiertos.

La policía de Chicopee dice que el hombre fue detenido por una carga insegura, obstruyó luces traseras y placas obstruidas, y etiquetó la foto en Facebook, “de los archivos de algunos simplemente no entiendo”.

Los mensajes en las redes sociales de la policía y los medios de comunicación se han ganado cientos de acciones y comentarios.