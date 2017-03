Por Hugo Laveen

San Tan valley, AZ.— El Departamento de Seguridad Pública dice que el deterioro no fue un factor en el accidente ocurrido en el Loop 202 del lunes por la noche.

Sucedió alrededor de 7:30 PM dijo un vocero del DPS. Una conductora ingresó a la autopista a la altura del camino de Kyrene pero tomo rumbo este, en los carriles que van al oeste. Intentó darse la vuelta para poder ir en la dirección correcta cuando se estrelló contra una camioneta, haciendo que el camión se volcara. La mujer entonces golpeó a un tercer vehículo.

El DPS dice que la conductora del vehículo equivocado ha sido identificada como Theresa Jordan, residente de Phoenix.

Ella estaba manejando un SUV 2016 Infinity. El DPS dice que tiene un esternón fracturado y todavía está hospitalizada.

Los oficiales han determinado que el deterioro no fue un factor en esta colisión. En cambio, DPS dice que parece que Jordan estaba confundida y que no tenía gafas. Cuando se dio cuenta de que había tomado el camino equivocado intentó dar la vuelta y que es cuando ocurrió la colisión. Puede haber otras condiciones médicas que jugaron un factor.

Los oficiales siguen investigando y determinarán cuál será la acción apropiada al final de la investigación.

El conductor de la camioneta que golpeó Jordan, fue identificado como Daniel Flores-Domínguez, de 37 años, también de Phoenix. Estaba conduciendo una camioneta Chevrolet 2004. Aún está hospitalizado por múltiples huesos rotos desde la cintura hacia abajo.

El conductor del tercer vehículo ha sido identificado como William Gemma, de 60 años, de Phoenix. Estaba manejando un 2010 Ford SUV y fue golpeado por el vehículo de Jordan después de que chocó con la camioneta. Gemma no se lesionó en la colisión.

El lado oeste del Loop 202 estaba cerrado durante horas, por lo que los conductores tenían que salir hacia el norte hasta Loop 101 Price Freeway.