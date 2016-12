Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ.— El Departamento de Seguridad Pública sospecha que el deterioro fue un factor en otro accidente que involucró a un conductor que corría en sentido contrario.

Sucedió poco después de las 2:30 de la madrugada del miércoles en los carriles en dirección norte del Loop 101, llegando a su final entre McDowell y McKellips.

Según el DPS, el conductor, una mujer que no ha sido identificado, se subió a la autopista en Cactus Road y viajó por unos nueve kilómetros, golpeando un vehículo a lo largo del camino.

Podría haber sido una colisión frontal, pero por suerte el otro conductor se desvió para que su auto solo fuera raspado por el de la conductora equivocada. Los espejos laterales de los vehículos se golpearon. El otro conductor fue sacudido pero no herido.

El DPS, el Departamento de Policía de Salt River, el Departamento de Policía de Phoenix y el helicóptero del Departamento de Policía de Mesa respondieron a la llamada y trabajaron juntos para tratar de detener a la conductora equivocada.

No fue fácil; Ella pasó varios varios retenes del DPS y cruceros de la policía antes de que los oficiales pudieron encajonarla adentro y forzarla a tironear en un esfuerzo que el Capitán Tim Mason describió como “heroico”.

La mujer le preguntó a los oficiales de DPS por qué la detuvieron.

“Fue interesante porque la conductora equivocada no tenía ni idea de dónde estaba, por qué estaba siendo contactada, ni tenía ningún recuerdo del accidente que ocurrió …”, explicó Mason. “Lo que lo hace aún peor para mí es el hecho de que ella viajó 9 millas en la dirección equivocada. Había seis agentes de policía que ella iba a pasar de frente, ya que trató de hacerla parar, lo que pone en peligro a estos agentes de policía, por no hablar de los ciudadanos que están viajando por esta carretera”.

La mujer fue arrestada y enfrenta una variedad de cargos, incluyendo DUI, asalto agravado, hit-and-run y siete cargos de peligro.

No estaba claro si tiene antecedentes de DUI.

Mason dijo que el Departamento de Transporte de Arizona “hace un trabajo increíble” de advertir a los conductores del peligro inmediato poniendo mensajes en señales digitales a lo largo de las autopistas e insta a los conductores a que presten atención a esas advertencias.

“Pedimos a todos que presten atención a esas señales”, dijo. “Porque cuando ves un letrero que dice: ‘Conductor de camino equivocado por delante’, necesitas moverte a la derecha. Tienes que salir de ese carril. Saldría de la autopista y recorrería varias millas en las calles de la superficie. Es más seguro.”

Si ve a un conductor de dirección incorrecta que viene hacia usted, disminuya la velocidad y muévase a la derecha.

“Quítate de en medio”, dijo Mason, “No estamos pidiendo a la gente que tomen medidas inmediatas de evasión inmediata porque no queremos que tengan un accidente”.

También aconsejó a los conductores que se mantuvieran fuera del HOV y carriles de alta velocidad después de las 11 pm si es posible. Explicó que los conductores equivocados tienden a derivar de esa manera, lo que significa que cuanto más lejos esté usted, más seguro será.

A medida que 2016 llega a su fin, los números de DPS muestran que Arizona ha promediado más de dos accidentes graves o mortales causados por conductores equivocados cada mes. Hubo 27 accidentes graves o mortales este año.